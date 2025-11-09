Відкладіть цю суму — скільки готівки варто мати вдома українцям на випадок блекауту

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, тому відключення світла вже давно перестали бути рідкістю. Для багатьох родин це стало частиною нової реальності, до якої варто бути готовими не лише морально, а й фінансово. Адже коли банкомати та платіжні термінали не працюють, єдиний надійний спосіб розрахунку — це готівка.

Скільки готівки треба мати вдома на випадок блекауту та про які ще речі треба подбати заздалегідь, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.

Який запас грошей тримати вдома

Фахівці радять створити невеликий резерв готівки, який дозволить прожити хоча б тиждень-два без доступу до банківських сервісів. Наприклад, якщо сім’я щоденно витрачає близько 1000 гривень, оптимально мати вдома "аварійний" запас у межах 10–15 тисяч гривень.

Бажано, щоб гроші були у купюрах різного номіналу — від дрібних до великих. Так значно простіше розраховуватися у транспорті, невеликих магазинах, на ринках чи у побутових сервісах, де часто потрібна решта.

Що ще варто підготувати на випадок тривалих відключень світла

Окрім готівки, варто подбати й про базові речі, які допоможуть комфортніше пережити тривалі блекаути:

Зв’язок. Запишіть на папері важливі номери телефонів — родичів, лікаря, комунальних служб. Зберігайте ці записи у доступному місці та поясніть дітям, де вони лежать.

Аптечка. Зберіть необхідні ліки для щоденного вжитку, а також базовий набір від застуди чи болю.

Документи. Тримайте копії паспортів, ІПН, медичних довідок у водонепроникному пакеті або файлі.

Вода та їжа. Варто мати запас питної води (приблизно 3 літри на людину) та технічної (10–12 літрів). З продуктів — те, що може зберігатися довго без холодильника: крупи, консерви, сухофрукти, горіхи, шоколад.

Джерела тепла. Добре мати грілки — електричні, водяні, каталітичні чи хімічні. Якщо є можливість — придбайте генератор, який допоможе не лише обігріти житло, а й зарядити необхідні пристрої. Але пам’ятайте: генератори можна використовувати тільки на відкритому повітрі, не ближче ніж за 6 метрів від вікон.

У Центрі стратегічних комунікацій також порекомендували заздалегідь утеплити помешкання: закрити щілини у дверях та вікнах герметиком, встановити тепловідбивні екрани за батареями, зашторювати вікна на ніч, аби зберегти якомога більше тепла.

