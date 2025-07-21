Самая популярная купюра — какую банкноту украинцы получают чаще всего

Человек держит в руках банкноты с номиналом 1 тысяча гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине в наличном обороте наиболее часто встречалась банкнота в 1 тысячу гривен. Их количество с начала года выросло на 406,6 млн штук.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Как отмечается в сообщении регулятора, в наличном обращении есть 2,6 млрд банкнот на общую сумму в 851,2 млрд гривен. В начале июля на одного украинца приходилось 63 банкноты.

Какие бумажные деньги и монеты есть в обращении в Украине. Фото: Нацбанк

Если банкнота с номиналом 1 тысяча гривен в обращении встречается чаще всего, то ситуация с 50-гривневыми банкнотами кардинально противоположная — их в обращении 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривен.

Что с монетами

В наличном обращении представлены разменные и оборотные монеты. Последние бывают в четырех номиналах:

одна гривна;

две гривны;

пять гривен;

десять гривен.

Из них:

больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна — 653 млн штук;

меньше всего — номиналом 10 гривен — 303 млн штук.

Разменных монет есть всего два номинала — это 10 и 50 копеек, в обороте их 4,1 млрд штук и 1,4 млрд штук соответственно.

При этом в НБУ отмечают, что монетами в 10 копеек все реже рассчитываются за товары и услуги, тогда как на монеты в 50 копеек сохраняется устойчивый спрос.

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