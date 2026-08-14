Правительство планирует продать два государственных банка: какие изменения готовятся в банковском секторе

Фасад Укргазбанка. Фото: Укргазбанк

Правительство планирует начать процедуру продажи двух государственных банков — Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из главных экономических целей, закрепленных в новой программе деятельности Кабмина. В документе также речь идет об обороне, международной помощи, экономике, энергетике и поддержке населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию народного депутата Ярослава Железняка.

Когда планируется продать Сенс Банк и Укргазбанк

Одна из главных экономических задач правительства — начать в 2027 году процедуру продажи Сенс Банка и Укргазбанка. Речь идет о государственных банках, которые сейчас находятся в собственности государства. Для правительства это часть плана по уменьшению роли государства в банковском секторе.

Именно продажа этих двух банков является одной из экономических целей, указанных в программе деятельности Кабмина.

Какие еще задачи поставило перед собой правительство

Продажа банков — лишь один пункт обширного документа. В целом правительство определило четыре основных направления работы:

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оборона и устойчивость государства;

развитие человеческого капитала — образование, медицина, социальная политика и поддержка ветеранов;

построение европейского государства — вступление в ЕС и НАТО, цифровизация и реформа государственного управления;

восстановление страны и экономический рост.

Что планируется для армии

Среди задач правительства — обеспечить 100% первоочередных потребностей ВСУ в вооружении, технике и боеприпасах. Также планируется довести укомплектованность сил обороны личным составом до 100%. В то же время саму потребность в количестве военнослужащих ещё предстоит уточнить.

Еще одна цель — привлечь 60 миллиардов долларов кредитных средств ЕС на закупку вооружения. По крайней мере половину этих средств планируют направить на украинскую оборонную продукцию. Для всех несекретных оборонных закупок хотят ввести конкурентные процедуры.

Сколько международной помощи планируется привлечь

В программе предусмотрено привлечение:

49 миллиардов долларов внешней поддержки в 2026 году;

52 миллиарда долларов в 2027 году;

60 миллиардов долларов на оборонные закупки в 2026–2027 годах;

около 2 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты в 2026–2027 годах;

500 миллионов долларов на проекты общин и регионов.

Также одной из задач правительства является реализация программы Ukraine Facility и своевременное получение международной финансовой помощи.

Какие экономические цели поставлены

Помимо продажи Сенс Банка и Укргазбанка, правительство планирует увеличить налоговые поступления на 15% в 2026 году. В 2027 году доходы бюджета должны вырасти как минимум на 20% по сравнению с планом на 2026 год.

Также в программе предусмотрено:

поддерживать средневзвешенную стоимость государственного долга на уровне не выше 5%;

подготовить портфель проектов восстановления на сумму свыше 50 миллиардов долларов;

к 2027 году обеспечить выполнение финансовых планов не менее чем 70% стратегических государственных компаний;

увеличить долю переработанной продукции в аграрном экспорте до 63%;

увеличить аграрный экспорт как минимум на 4 миллиарда долларов к 2027 году.

Что планируется для бизнеса

Конкретных изменений налогов или таможенных ставок в программе нет. Правительство планирует приближать украинское законодательство к правилам ЕС и ОЭСР.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена дерегуляция, то есть сокращение излишних требований и ограничений. В то же время конкретных мер и показателей в этом направлении документ не содержит.

Еще одно направление — борьба с теневой экономикой. Для этого планируется разработать и реализовать отдельные меры.

Что будет с энергетикой

Отдельный крупный блок программы касается энергетики. Главная цель — обеспечить стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

Для этого правительство планирует:

отремонтировать не менее 8 ГВт энергетических мощностей;

ввести 800 МВт распределенной газовой генерации;

завершить обеспечение защиты первого и второго уровней определенных объектов критической инфраструктуры;

создать страховой запас газа;

обеспечить работу не менее 70% базовых станций мобильной связи в течение 72 часов без электроэнергии.