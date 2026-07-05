Государственная помощь военнослужащим с инвалидностью: сколько денег можно получить

Военный в больнице, деньги в руках. Фото: АрмияInform, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Если военнослужащий получил инвалидность в результате ранения, контузии или травмы при выполнении боевых задач, он имеет право на единовременную выплату от государства. В некоторых случаях её размер превышает 1,3 миллиона гривен.

Как оформить выплаты, кто и сколько получит, рассказали в Харьковском областном ТЦК, передает Новини.LIVE.

Для назначения выплаты обязательно требуется решение Экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица. Именно оно подтверждает группу инвалидности или процент утраты трудоспособности.

Сколько выплачивают

Если инвалидность наступила в результате ранения, контузии или травмы, полученных при защите Украины, суммы следующие:

I группа — 1 331 200 гривен;

II группа — 998 400 гривен;

III группа — 832 000 гривен.

Если же инвалидность связана не с боевыми действиями, а с заболеванием или несчастным случаем во время службы, пособие будет меньше:

I группа — 399 360 гривен;

II группа — 299 520 гривен;

III группа — 232 960 гривен.

Такие же выплаты предусмотрены для срочников, резервистов и военнообязанных, которых призывали на учебные или специальные сборы.

Если инвалидность не установлена

Бывает, что после медицинского осмотра человеку не устанавливают группу инвалидности, но определяют процент утраты трудоспособности. В таком случае единовременное пособие все равно выплачивают, но его размер зависит от того, какой именно процент утраты трудоспособности был установлен.

Если состояние здоровья ухудшилось

Если во время повторного осмотра человеку установили более высокую группу инвалидности, он может получить ещё одну выплату. Государство не выплачивает всё заново, но компенсирует разницу между тем, что уже было выплачено, и новой суммой, причитающейся по более высокой группе.

Куда обращаться

Если военнослужащий сейчас проходит службу, оформлением документов занимается его воинская часть.

Тем, кто уже уволился со службы, нужно обратиться в свой территориальный центр комплектования.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новой системе денежного обеспечения военных с июля. Минимальная ежемесячная выплата составляет 30 000 гривен, а за выполнение боевых задач и уничтожение противника предусмотрены дополнительные вознаграждения.

Также Новини.LIVE писали, что дети украинских военнослужащих могут получить 17 560 гривен на оздоровление по программе "єОздоровлення". Средства поступают непосредственно на карту одного из родителей и могут быть использованы только для оплаты путевки в лагерь или санаторий, участвующие в программе.