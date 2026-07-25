Горячее водоснабжение и водоотведение: кому и за что на самом деле платят потребители
Многие киевляне считают, что подача горячей воды и слив — это одни и те же услуги, поэтому удивляются, когда видят в счетах два разных начисления. Но на самом деле эти услуги никак не связаны между собой — их предоставляют разные предприятия, поэтому платить нужно в соответствии с полученными счетами.
Об этом рассказали в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго, передает Новини.LIVE.
Подача горячей воды и водоотведение: в чём разница
Самое главное отличие заключается в следующем:
- поставкой горячей воды для киевлян занимается Киевтеплоэнерго;
- услугу по отводу стоков горячей воды предоставляет Киевводоканал.
Поэтому потребители должны сдавать показания и платить отдельно за каждую из этих двух услуг.
Что ещё стоит знать
Напомним, что некоторые киевляне могли заметить в своих счетах новую коммунальную услугу — управление многоквартирным домом. Оплачивать её должны жильцы домов, в которых управляющих назначали по результатам конкурсов. Их проведением занимались столичные власти.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по расчетам Киевводоканала, потребители должны платить за централизованное водоснабжение и водоотведение не менее 82,42 грн за кубометр. На предприятии такой тариф считают экономически обоснованным.
Еще Новини.LIVE писали, что во Львове впервые с 2022 года пересмотрели тарифы на воду. Так, с 1 августа 2026 года общий тариф вырастет до 56,38 гривен за кубометр. При этом даже после пересмотра тарифы останутся экономически неполными.
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