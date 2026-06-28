Три года вместо одного: кто из военнослужащих может получить дополнительный стаж

Военные ВСУ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Не вся военная служба одинаково учитывается при насислении стажа. Для бывших военнослужащих, которые работают или планируют работать на государственной службе, стаж засчитывается по отдельным правилам в зависимости от того, когда именно они служили. Известно, что участники антитеррористической операции иногда могут претендовать на льготу.

Когда военную службу могут зачесть в стаж государственной службы в тройном размере, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Стаж государственной службы рассчитывается в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" и специальным правительственным Порядком. Если вы проходили службу до 1 мая 2016 года, действуют старые нормы, а для тех, кто служил позже, — уже новые.

Именно из-за этого двое военнослужащих с одинаковым опытом могут получить разный стаж.

Кому один год службы зачтут за три

Наибольшая льгота предусмотрена для военнослужащих, которые до 1 мая 2016 года участвовали в АТО.

Для них каждый год такой службы при подсчете стажа государственной службы засчитывается в тройном размере. То есть один год участия в АТО приравнивается к трем годам стажа государственной службы.

Что изменилось после 1 мая 2016 года

Если вы поступили на военную службу после 1 мая 2016 года, то время службы включается в стаж государственной службы уже без льготного коэффициента — в обычном соотношении один год службы за один год стажа.

То есть даже если человек принимал участие в боевых действиях, автоматического тройного зачета этого периода в стаж государственной службы уже не будет.

Кого касаются эти правила

Отметим еще раз, что речь идет не о назначении военной пенсии и не о страховом стаже для всех военнослужащих.

Эти правила важны именно для людей, которые работают или планируют работать на государственной службе, ведь от продолжительности стажа могут зависеть отдельные гарантии, надбавки и другие права для госслужащих.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что право на военную пенсию зависит не от самого факта службы, а от того, сколько лет зачислено в выслугу. Иногда службу могут не учитывать из-за отсутствия подтверждающих документов или ошибок в учете. Именно поэтому военным рекомендуют заранее проверять свое личное дело и все справки о прохождении службы.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых правилах для военных выплат. Не все доплаты суммируются — в некоторых случаях большая сумма перекрывает меньшую. Также установлен лимит на основные боевые выплаты — до 460 000 гривен в месяц. Но некоторые дополнительные поощрения все же в этот лимит не входят.