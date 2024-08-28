Санкции против России — как новые ограничения повлияли на финансовый рынок РФ

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook/pyshnyy

Недавно США ввели масштабный пакет новых санкций против России и уже есть первые результаты. Новые ограничения стали ощутимым ударом по финансовому сектору страны-агрессора.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в своем Facebook.

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Пышный рассказал, что накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам — российских предприятий и компаний из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), которые работают в стратегически важных для РФ секторах экономики и вовлечены в схемы поставок в обход санкций, а также существенно усилили меры в сфере экспортного контроля.

По его словам, очень важно то, что в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании — одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

"Диасофт" — один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

"ЦФТ" — один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком страны-агрессора, разработчик российской платежной системы "Золотая Корона";

АТОЛ — поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

"Эти санкции — результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США. Мы ценим усилия наших партнеров по усилению и обновлению подходов к давлению на финансовый сектор России из-за санкционирования компаний, обеспечивающих ИТ-поддержку сектора", — отметил глава НБУ.

Как новые санкции "ударили" по России

Пышный рассказал, что в результате введения этих санкций уже наблюдается моментальный эффект: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона".

По информации банков, приостановка сотрудничества обусловлена дополнительными проверками по поводу связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций.

В то же время глава НБУ передал предостережение от Министерства финансов США для иностранных финансовых учреждений и правительств. Ведомство отметило, что нужно быть осмотрительными в отношении новых представительств российских банков. Странам рекомендуют с осторожностью предоставлять разрешение любому российскому финансовому учреждению на открытие нового филиала в их юрисдикциях, ведь это может подвергать финансовые системы стран высоким рискам в части санкционного комплаенса.