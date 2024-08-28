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Глава НБУ пояснив, як нові санкції США вплинули на фінансовий сектор Росії

28 серпня 2024 09:19
Катерина Османська - Редактор
Санкції проти Росії — як нові обмеження вплинули на фінансовий ринок РФ
Глава НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook/pyshnyy
Катерина Османська - Редактор

Нещодавно США запровадили масштабний пакет нових санкцій проти Росії і вже є перші результати. Нові обмеження стали відчутним ударом по фінансовому сектору країни-агресора. 

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у своєму Facebook. 

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Нові санкції США проти Росії

Пишний розповів, що напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб — російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для РФ секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій, а також суттєво посилили заходи у сфері експортного контролю. 

За його словами, надважливим є те, що до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії — одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:

  • "Діасофт" — один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку РФ, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС; 
  • "ЦФТ" — один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в Росії, співпрацює з центробанком країни-агресора, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона"; 
  • АТОЛ — постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині. 

"Ці санкції – результат плідних переговорів української команди за участю представників НБУ з санкційною командою США.  Ми цінуємо зусилля наших партнерів у посиленні та оновленні підходів до тиску на фінансовий сектор Росії через санкціонування компаній, що забезпечують ІТ-підтримку сектору", — відзначив глава НБУ.

Як нові санкції "вдарили" по Росії

Пишний розповів, що в результаті запровадження цих санкцій вже спостерігається моментальний ефект: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона".

За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.

Водночас голова НБУ передав застереження від Міністерства фінансів США для іноземних фінансових установ та урядів. Відомство наголосило, що потрібно бути обачними щодо нових представництв російських банків. Країнам рекомендують з обережністю надавати дозвіл будь-якій російській фінансовій установі на відкриття нової філії в їхніх юрисдикціях, адже це може наражати фінансові системи країн на високі ризики в частині санкційного комплаєнсу. 

результати санкцій проти Росії
Скриншот допису Андрія Пишного

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