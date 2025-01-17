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Гигаватт Зеленского — Укрэнерго назвало печальную цифру генерации

17 января 2025 20:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Сколько мощностей построили в 2024 году — Укрэнерго говорит о неутешительных цифрах генерации
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

По состоянию на конец 2024 года суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации составляет чуть более 100 МВт, что равняется лишь 13%. В планах было построить один гигаватт мощностей.

Об этом сообщил народный депутат, председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослав Железняк в Facebook в пятницу, 17 января.

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По словам Железняка, министерство энергетики несколько раз заявляло, что они задачу выполнили.

"В Офис Президента тоже так докладывали. А эксперты и СМИ ставили под сомнение. И вот официальный ответ Укрэнерго, все подключения идут через него, что никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Получается 13% от этого", — отметил нардеп.

Железняк Укрэнерго генерация
Сообщение Железняка в Facebook

В Укрэнерго также добавили, по состоянию на конец 2024 года суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации (20 МВт и менее), в том числе малые ТЭЦ и когенерационные станции, составляет 167,51 МВт, из них в 2024 году было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,787 МВт, в т.ч. 8 установок до 1 МВт (всего 3,86 МВт) и 6 установок от 1 до 20 МВт (всего 28,927 МВт).

Гигаватт Зеленского Укрэнерго
Ответ на запрос от Укрэнерго. Фото: Ярослав Железняк

Ранее в Минэнерго отчитывались, что в Украине подключено 967 МВт распределенной газовой генерации. Из них 835 МВт было введено в эксплуатацию в 2024 году.

Также мы писали, что в Украине планируют утроить мощности атомных электростанций до 2050 года.

Владимир Зеленский Минэнерго сфера энергетики Укрэнерго энергетика свет

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