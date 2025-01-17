Скільки потужностей збудували у 2024 році — Укренерго каже про невтішні цифри генерації

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Станом на кінець 2024 року сумарна встановлена потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації становить трохи більш як 100 МВт, що дорівнює лише 13%. У планах було збудувати один гігават потужностей.

Про це повідомив народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк у Facebook в п'ятницю, 17 січня.

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За словами Железняка, міністерство енергетики декілька разів заявляло, що вони задачу виконали.

"В Офіс Президента теж так доповідали. А експерти і ЗМІ ставили під сумнів. І ось офіційна відповідь Укренерго, всі підключення йдуть через нього, що ніякого гігавата навіть близько немає. Навіть половини. Виходить 13% від цього", — зазначив нардеп.

Повідомлення Железняка у Facebook

В Укренерго також додали, станом на кінець 2024 року сумарна встановлена потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації (20 МВт і менше), у тому числі малі ТЕЦ та когенераційні станції, становить 167,51 МВт, з них у 2024 році було введено 14 генерувальних установок загальною потужністю 32,787 МВт, у т.ч. 8 установок до 1 МВт (всього 3,86 МВт) та 6 установок від 1 до 20 МВт (всього 28,927 МВт).

Відповідь на запит від Укренерго. Фото: Ярослав Железняк

Раніше в Міненерго звітували, що в Україні підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. З них 835 МВт було введено в експлуатацію 2024 року.

Також ми писали, що в Україні планують потроїти потужності атомних електростанцій до 2050 року.