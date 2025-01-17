Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Гігават Зеленського — Укренерго каже про невтішні цифри генерації arrow

Гігават Зеленського — Укренерго каже про невтішні цифри генерації

17 січня 2025 20:06
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Скільки потужностей збудували у 2024 році — Укренерго каже про невтішні цифри генерації
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Станом на кінець 2024 року сумарна встановлена потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації становить трохи більш як 100 МВт, що дорівнює лише 13%. У планах було збудувати один гігават потужностей.

Про це повідомив народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк у Facebook в п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Невтішні цифри

За словами Железняка, міністерство енергетики декілька разів заявляло, що вони задачу виконали.

"В Офіс Президента теж так доповідали. А експерти і ЗМІ ставили під сумнів. І ось офіційна відповідь Укренерго, всі підключення йдуть через нього, що ніякого гігавата навіть близько немає. Навіть половини. Виходить 13% від цього", — зазначив нардеп.

Железняк Укренерго генерація
Повідомлення Железняка у Facebook

В Укренерго також додали, станом на кінець 2024 року сумарна встановлена потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації (20 МВт і менше), у тому числі малі ТЕЦ та когенераційні станції, становить 167,51 МВт, з них у 2024 році було введено 14 генерувальних установок загальною потужністю 32,787 МВт, у т.ч. 8 установок до 1 МВт (всього 3,86 МВт) та 6 установок від 1 до 20 МВт (всього 28,927 МВт).

Гігават Зеленського Укренерго
Відповідь на запит від Укренерго. Фото: Ярослав Железняк

Раніше в Міненерго звітували, що в Україні підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. З них 835 МВт було введено в експлуатацію 2024 року.

Також ми писали, що в Україні планують потроїти потужності атомних електростанцій до 2050 року. 

Володимир Зеленський Міненерго сфера енергетики Укренерго енергетика світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:02 Мокрий сніг та штормовий вітер — де здійметься завірюха завтра

21:58 Зеленський розкрив деталі Ставки — йшлося про незалежність

21:58 Шмигаль приголомшив кількістю українців, які отримали зимову 1000

21:57 Одесит подав до суду на ТЦК через штраф — яке рішення

21:36 У США зізналися в таємній допомозі Україні — деталі NYT

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:33 Які дані повинна містити законна повістка від ТЦК — повний список

21:26 Трамп вирішив змінити місце проведення інавгурації — яка причина

20:58 Пригрозив взаємними заходами — Фіцо поскаржився Шольцу на Україну

20:57 Забудова ботсаду у Києві — у КМВА потішили містян новиною

20:33 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

22:02 Мокрий сніг та штормовий вітер — де здійметься завірюха завтра

21:58 Зеленський розкрив деталі Ставки — йшлося про незалежність

21:58 Шмигаль приголомшив кількістю українців, які отримали зимову 1000

21:57 Одесит подав до суду на ТЦК через штраф — яке рішення

21:36 У США зізналися в таємній допомозі Україні — деталі NYT

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:33 Які дані повинна містити законна повістка від ТЦК — повний список

21:26 Трамп вирішив змінити місце проведення інавгурації — яка причина

20:58 Пригрозив взаємними заходами — Фіцо поскаржився Шольцу на Україну

20:57 Забудова ботсаду у Києві — у КМВА потішили містян новиною

20:33 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія