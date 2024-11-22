Большая пенсия в Украине — от чего зависит размер выплат

Пенсионерка держит в руках планшет. Фото: Pexels

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких ключевых факторов. Чтобы обеспечить достойные выплаты, украинцы должны работать официально и регулярно платить взносы в систему социального страхования.

О том, как обеспечить достойную пенсию, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какой размер максимальной пенсии в Украине

На размер пенсионного обеспечения украинцев влияет несколько важных факторов: продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы и уплаченные пенсионные взносы. Однако максимальная пенсия в стране ограничена законодательством и в 2024 году составляет 23 610 гривен. Чтобы получать такие выплаты, украинцам нужно иметь:

не менее 35 лет стажа;

официальный доход в размере 67 457 гривен в месяц.

Это означает, что с учетом всех возможных надбавок, доплат, повышений и целевой помощи (кроме доплат для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) большинство украинцев не смогут получать на пенсии более 23 610 грн.

Что влияет на размер пенсионных выплат в Украине

Для обеспечения высоких пенсионных выплат следует обратить внимание на следующие факторы:

Официальная зарплата: уровень пенсии напрямую зависит от суммы официального дохода, с которого уплачиваются страховые взносы. Чем больше зарплата, тем больше отчисления, а значит, и пенсионное обеспечение. Продолжительность стажа: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 21 год страхового стажа. Чем больше стажа накопил человек, тем большие выплаты он получит. Добровольные взносы: украинцы могут вносить дополнительные взносы через Пенсионный фонд, что позволит создать финансовый резерв для обеспеченного будущего.

Добровольные взносы могут делать как застрахованные, так и незастрахованные граждане, достигшие 16-летнего возраста. Присоединиться к программе может лицо, которое хотя бы раз было официально трудоустроенное, а работодатель вносил за него ЕСВ. В то же время, в период уплаты добровольных взносов человек не должен находиться на пенсии.

Ранее мы писали, что в 2025 году некоторые пенсионеры получат дополнительные деньги. Размер ежемесячной надбавки составит 2 361 грн.

Также мы писали, что некоторым гражданам Украины могут не засчитать стаж, полученный за границей. Это связано с изменениями в законодательстве.