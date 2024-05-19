Военный сбор в Украине: комментарий Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Вероятное повышение Кабмином военного сбора, который составляет 1,5%, — это поиск источников для финансирования военных расходов. В целом, Кабмин ищет целый ряд источников, где взять деньги на армию и в этом контексте вопрос о целесообразности или нецелесообразности таких решений и шагов неуместен.

Об этом в интервью Новиyb.LIVE рассказал Данило Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте также:

Впрочем, по его словам, любое повышение налогов сегодня в Украине вредно для экономики, которая находится не в лучшем состоянии. Несмотря на плюс 5% к ВВП в 2023 году и еще ожидаемый плюс 3-4% в этом году – не значит, что экономика пришла в себя.

"Любое повышение налогов — это плохо. Но когда у нас есть выбор — жизнь или смерть и потеря какой-то части имущества, то, безусловно, однозначно мы должны выбирать жизнь. А жизнь — это финансирование армии", — отметил политик.

По его словам, сейчас ожидаются предложения от правительства о дополнительном финансировании армии. В любом из вариантов избежать пересмотра налоговых платежей не удастся.

"Речь о 1,5% от минимальной заработной платы для ФЛП 1 и 2 группы. Там всего 100 грн. Но это только один из источников. Будут и другие. Некоторые из них, наверное, будут болезненными, но это не сопоставимо с этими целями, для которых собираются эти деньги", — заверил Гетманцев.

Напомним, народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год.