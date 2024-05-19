Військовий збір в Україні: коментар Гетманцева

Данило Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Ймовірне підвищення Кабміном військового збору, який наразі складає 1,5%, — це пошук джерел для фінансування військових видатків. Загалом наразі Кабмін шукає цілу низку джерел, де взяти гроші на армію і в цьому контексті питання про доцільність або недоцільність таких рішень та кроків є недоречним.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Втім, за його словами, будь-яке підвищення податків сьогодні в Україні є шкідливим для економіки, яка перебуває не в найкращому стані. Незважаючи на плюс 5% до ВВП у 2023 році і ще очікуваний плюс 3-4% у цьому році - не означає, що економіка оговталася.

"Будь-яке підвищення податків — це погано. Але коли у нас є вибір — життя або смерть і втрата якоїсь частини майна, то безперечно, однозначно маємо обирати життя. А життя - це фінансування армії", — зазначив політик.

За його словами, наразі очікуються пропозицій від уряду про додаткове фінансування армії. У будь-якому з варіантів уникнути певного перегляду податкових платежів не вдасться.

"Мова про 1,5% від мінімальної заробітної плати для ФОПів 1 та 2 групи. Там лише 100 грн. Але це тільки одне із джерел. Будуть й інші. Деякі з них, напевно, будуть болісними, але це не співставно з тими цілями, для яких збираються ці гроші", — запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік.