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Гетманцев прокомментировал слухи об налогообложении денежных переводов

31 декабря 2023 22:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Гетманцев прокомментировал слухи об налогообложении денежных переводов
Расчет банковской картой. Фото: harchi.info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Разговоры о том, что Национальная стратегия доходов предусматривает обязательное налогообложение каждой транзакции между карточными счетами физических лиц, не соответствует действительности. Распространение подобных слухов является содействием русской информационно-психологической операции.

Об этом в воскресенье, 31 декабря 2023 года, заявил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

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"Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что должны на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов", — отметил нардеп у себя в ТГ-канале.

Он отметил, что распространение подобных слухов является подыгрышом российскому ИПСО. Независимо от того, сознательно или несознательно совершались такие действия.

Слухи о налогообложении

Недавно Кабинет Министров Украины одобрил Национальную стратегию доходов, которая вводит новые налоговые меры, в частности, увеличение налогов.

Документ является частью сотрудничества с Международным валютным фондом.

Стратегия объемом 147 листов вызвала обсуждение через свои новации, в частности, уменьшение упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и возвращение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц.

Впрочем, наибольшее беспокойство вызвали слухи об инициативе облагать налогом все переводы на банковские карточки физических лиц по ставке НДФЛ — 18%.

Напомним, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.

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