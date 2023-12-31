Гетьманцев прокоментував чутки про оподаткування грошових переказів

Розрахунок банківською карткою. Фото: harchi.info

Розмови про те, що Національна стратегія доходів начебто передбачає обов'язкове оподаткування кожної транзакції між картковими рахунками фізичних осіб, не відповідає дійсності. Ширення подібних чуток є сприянням російській інформаційно-психологічної операції.

Про це у неділю, 31 грудня 2023 року, заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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"Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекваті", — зазначив нардеп у себе в ТГ-каналі.

Він зазначив, що поширення подібних чуток є підіграванням російському ІПСО. Незалежно від того, свідомо чи не свідомо здійсюнювалися такі дії.

Чутки про оподаткування

Нещодавно Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію доходів, яка запроваджує нові податкові заходи, зокрема збільшення податків.

Цей документ є частиною співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Стратегія обсягом 147 листків викликала обговорення через свої новації, зокрема зменшення спрощеної системи оподаткування для підприємців та повернення прогресивної шкали оподаткування для фізичних осіб.

Втім, найбільше занепокоєння викликали чутки про ініціативу оподатковувати всі перекази на банківські картки фізичних осіб за ставкою ПДФО — 18%.

Нагадаємо, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.