Программа еОселя — кому из украинцев предлагают предоставить льготы для покупки жилья

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев государственная программа еОселя стала едва ли не самой актуальной возможностью приобрести собственное жилье. Впрочем, для многих граждан, особенно для тех, кто имеет низкие доходы, эта мечта остается недостижимой. Поэтому еОселя должна стать более доступной для незащищенных слоев населения.

Об этом заявил в интервью Новини.LIVE глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что не так с программой еОселя

По словам Даниила Гетманцева, эту госпрограмму создавали не только для того, чтобы стимулировать развитие рынкостроительства и чтобы прокуроры или судьи получали очередную квартиру в новостройке.

"Эта программа в первую очередь для того, чтобы поддержать социально незащищенные слои населения", — сказал он.

Именно поэтому, по мнению политика, государство должно выделять в рамках еОселя портфельные гарантии, которыми бы оно:

гарантировало возврат этих средств;

снижало риски невозврата денег;

делала еОселю доступной для работников с низким уровнем зарплаты.

Несмотря на все проблемы Гетманцев считает, что еОселя — прекрасная программа, однако она нуждается в дополнительном финансировании.

О чем еще стоит знать

Напомним, в начале ноября 2025 года еОселя стала доступной для большего количества граждан. Так, оформить ипотеку на льготных условиях получили право работники Укрзализныци. Речь идет о работниках предприятия, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны.

Предполагается, что государство покроет 70% первого взноса на ипотеку, а также заплатит за оформление документов. Первый взнос для работников УЗ составит всего 60 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Украине активно строят новое жилье. Для инвесторов на рынке недвижимости, несмотря на войну, предлагают выгодные условия. Также мы писали, что по итогам ноября 2025 года средняя сумма кредита, выданного по программе еОселя, была на уровне 1,68 млн грн. При этом средняя стоимость жилья была выше.