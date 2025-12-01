Програма єОселя — кому з українців пропонують надати пільги для купівлі житла

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для деяких українців державна програма єОселя стала чи не найактуальнішою можливістю придбати власне житло. Втім, для багатьох громадян, особливо для тих, хто має низькі доходи, ця мрія лишається недосяжною. Тому єОселя має стати доступнішою для незахищених верств населення.

Про це заявив в інтерв’ю Новини.LIVE голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що не так з програмою єОселя

За словами Данила Гетманцева, цю держпрограму створювали не лише для того, аби стимулювати розвиток ринкобудівництва і щоб прокурори чи судді отримували чергову квартиру у новобудові.

"Ця програма у першу чергу для того, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення", — сказав він.

Саме тому, на думку політика, держава повинна виділяти в межах єОселя портфельні гарантії, якими б вона:

гарантувала повернення цих коштів;

знижувала ризики неповернення грошей;

робила єОселю доступною для працівників з низьким рівнем зарплати.

Попри всі проблеми Гетманцев вважає, що єОселя — прекрасна програма, однак вона потребує додаткового фінансування.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, на початку листопада 2025 року єОселя стала доступнішою для більшої кількості громадян. Так, оформити іпотеку на пільгових умовах отримали право працівники Укрзалізниці. Йдеться про працівників підприємства, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Передбачається, що держава покриє 70% першого внеску на іпотеку, а також заплатить за оформлення документів. Перший внесок для працівників УЗ становитиме лише 60 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Україні активно будують нове житло. Для інвесторів на ринку нерухомості, попри війну, пропонують вигідні умови. Також ми писали, що за підсумками листопада 2025 року середня сума кредиту, виданого за програмою єОселя, була на рівні 1,68 млн грн. При цьому середня вартість житла була вищою.