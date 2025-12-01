Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гетманцев сказав, як єОселю зробити ефективнішою

Гетманцев сказав, як єОселю зробити ефективнішою

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 07:01
Програма єОселя — кому з українців пропонують надати пільги для купівлі житла
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для деяких українців державна програма єОселя стала чи не найактуальнішою можливістю придбати власне житло. Втім, для багатьох громадян, особливо для тих, хто має низькі доходи, ця мрія лишається недосяжною. Тому єОселя має стати доступнішою для незахищених верств населення.

Про це заявив в інтерв’ю Новини.LIVE голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Реклама
Читайте також:

Що не так з програмою єОселя 

За словами Данила Гетманцева, цю держпрограму створювали не лише для того, аби стимулювати розвиток ринкобудівництва і щоб прокурори чи судді отримували чергову квартиру у новобудові. 

"Ця програма у першу чергу для того, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення", — сказав він. 

Саме тому, на думку політика, держава повинна виділяти в межах єОселя портфельні гарантії, якими б вона:

  • гарантувала повернення цих коштів;
  • знижувала ризики неповернення грошей;
  • робила єОселю доступною для працівників з низьким рівнем зарплати.

Попри всі проблеми Гетманцев вважає, що єОселя — прекрасна програма, однак вона потребує додаткового фінансування.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, на початку листопада 2025 року єОселя стала доступнішою для більшої кількості громадян. Так, оформити іпотеку на пільгових умовах отримали право працівники Укрзалізниці. Йдеться про працівників підприємства, які вимушено залишили свої домівки через війну. 

Передбачається, що держава покриє 70% першого внеску на іпотеку, а також заплатить за оформлення документів. Перший внесок для працівників УЗ становитиме лише 60 тисяч гривень. 

Раніше ми писали, що в Україні активно будують нове житло. Для інвесторів на ринку нерухомості, попри війну,  пропонують вигідні умови. Також ми писали, що за підсумками листопада 2025 року середня сума кредиту, виданого за програмою єОселя, була на рівні 1,68 млн грн. При цьому середня вартість житла була вищою.

іпотека Данило Гетманцев житло єОселя квартира
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації