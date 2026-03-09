Видео
Главная Финансы Германия пересмотрела условия соцвыплат — что изменится для украинцев

Германия пересмотрела условия соцвыплат — что изменится для украинцев

Дата публикации 9 марта 2026 17:35
В Германии обновили систему социальной помощи — что изменится для украинцев
Выплаты украинцам в Германии. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Парламент Германии, Бундестаг, больше не будет предоставлять Bürgergeld — помощь, которую выплачивали малообеспеченным гражданам. Вместо нее планируют ввести новый формат — базовую социальную гарантию.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что изменится для украинцев в Германии

В четверг, 5 марта, немецкий Бундестаг поддержал реформу системы социальной поддержки безработных, которая предусматривает отмену выплат, известных как "бюргергельд" (Bürgergeld — "деньги для граждан").

Такое решение приняли с целью ужесточить требования к получателям помощи и стимулировать больше людей выходить на рынок труда в условиях длительного экономического кризиса. В документе отмечается, что власти стремятся, чтобы граждане как можно дольше могли обеспечивать себя самостоятельно.

Выплаты "бюргергельд" заменят новой программой — "базовым обеспечением" для безработных. В то же время изменения коснутся не только названия, но и условий получения помощи. Реформа предусматривает более жесткие правила и санкции для тех, кто не выполняет установленные обязательства.

В частности, если человек отказывается от прохождения предложенных курсов повышения квалификации, его выплаты могут уменьшить на 30% на три месяца.

Наказания предусмотрены и за пропуск обязательных встреч с консультантами в центрах занятости (Jobcenter) — в таких случаях помощь могут даже полностью прекратить. Кроме того, средства на оплату аренды жилья, которые входят в состав помощи, в случае нарушений будут переводить непосредственно арендодателю.

Каким будет размер новой социальной помощи

Отмечается, что сумма выплат для безработных останется без изменений. Как и раньше, социальная помощь будет составлять:

  • 563 евро — для людей, которые живут сами;
  • 506 евро — на каждого человека для тех, кто живет в браке;
  • 357-451 евро — для несовершеннолетних.

Изменения в системе социальной поддержки будут вступать в силу постепенно, начиная с 1 июля 2026 года.

Ранее мы рассказывали об обязательных платежах в Германии, которые могут казаться странными, но игнорировать их нельзя. Это грозит большими штрафами и другими негативными последствиями.

Также узнавайте, что изменилось для украинцев в Германии с 1 марта. Речь идет в частности о зарплате, страховании и статусе временной защиты.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
