У Німеччині запроваджують нову систему соціальної допомоги — що зміниться для українців

Виплати українцям в Німеччині. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Парламент Німеччини, Бундестаг, скасує виплату Bürgergeld, яка надавалася малозабезпеченим громадянам. Замість неї планують запровадити новий формат — базову соціальну допомогу.

Про це повідомило видання Deutsche Welle, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для українців в Німеччині

У четвер, 5 березня, німецький Бундестаг підтримав реформу системи соціальної підтримки безробітних, яка передбачає скасування виплат, відомих як "бюргергельд" (Bürgergeld — "гроші для громадян").

Таке рішення ухвалили з метою посилити вимоги до отримувачів допомоги та стимулювати більше людей виходити на ринок праці в умовах тривалої економічної кризи. У документі зазначається, що влада прагне, аби громадяни якомога довше могли забезпечувати себе самостійно.

Виплати "бюргергельд" замінять новою програмою — "базовим забезпеченням" для безробітних. Водночас зміни торкнуться не лише назви, а й умов отримання допомоги. Реформа передбачає жорсткіші правила та санкції для тих, хто не виконує встановлені зобов’язання.

Зокрема, якщо людина відмовляється від проходження запропонованих курсів підвищення кваліфікації, її виплати можуть зменшити на 30% на три місяці.

Покарання передбачені і за пропуск обов’язкових зустрічей із консультантами в центрах зайнятості (Jobcenter) — у таких випадках допомогу можуть навіть повністю припинити. Крім того, кошти на оплату оренди житла, які входять до складу допомоги, у разі порушень переказуватимуть безпосередньо орендодавцю.

Яким буде розмір нової соціальної допомоги

Зазначається, що сума виплат для безробітних залишиться без змін. Як і раніше, соціальна допомога становитиме:

563 євро — для людей, які живуть самі;

506 євро — на кожну особу для тих, хто живе у шлюбі;

357-451 євро — для неповнолітніх.

Зміни у системі соціальної підтримки набиратимуть чинності поступово, починаючи від 1 липня 2026 року.

Раніше ми розповідали про обов’язкові платежі в Німеччині, які можуть здаватися дивними, але ігнорувати їх не можна. Це загрожує великими штрафами та іншими негативними наслідками.

Також дізнавайтеся, що змінилося для українців в Німеччині з 1 березня. Йдеться зокрема про зарплату, страхування та статус тимчасового захисту.