Uniper выиграла арбитражное решение против Газпрома на сумму 14 миллиардов долларов

Работник на объекте "Газпрома". Фото: CNBC

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российской энергетической компании "Газпром". Энергетический гигант РФ являлся основным поставщиком Uniper, но прекратил поставки газа с середины 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Детали судебного решения по "Газпрому"

Как отмечается, решение арбитража знаменует знаковую победу для Uniper, которую правительству Германии пришлось спасать в 2022 году после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем приостановил поставки газа. Это вынудило компанию покупать энергоресурсы на спотовом рынке по заоблачным ценам. Решение также фактически разрывает последние связи десятилетнего энергетического партнерства между Берлином и Москвой.

В Uniper заявили, что решение арбитражного суда в Стокгольме, ставшее частью процесса, начатого компанией в конце 2022 года, позволило ей расторгнуть существующие контракты на поставку газа, которые по закону все еще действуют, хотя газ не поступает. Суд также присудил компании более 13 миллиардов евро (14 миллиардов долларов) компенсации за объемы газа, которые "Газпром" не поставлял с середины 2022 года.

"Это решение обеспечивает юридическую ясность Uniper. Имея право на расторжение, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с "Газпром экспортом"", — заявил генеральный директор Uniper Майкл Льюис.

Что означает решение суда по "Газпрому"

Присуждение компенсации в первую очередь — это символическая победа Германии. Юридические источники сообщили, что вероятность выплаты компенсаций от "Газпрома" крайне мала. Если деньги уйдут, они пойдут правительству Германии, которому принадлежит более 99% акций Uniper.

"Газпром экспорт", экспортное подразделение российской компании, успешно обжаловал иск в суде Санкт-Петербурга, который в марте принял решение, что Uniper и ее дочерняя компания будут оштрафованы на 14,3 миллиарда евро, если они продолжат арбитражное разбирательство.

Министерство финансов Германии, контролирующее долю правительства в Uniper, заявило, что федеральное правительство не являлось стороной или участником арбитражного разбирательства, добавив, что Берлин не имел никакого влияния на оперативное управление компанией.

Разрыв контрактов устраняет последний риск, с которым столкнулась Uniper после того, как группа отменила свое финансирование трубопровода "Северный поток-2", а также долю своей российской дочерней компании Unipro.

Uniper также принимала участие в переговорах по поиску решения о продлении поставок газа через Украину в Юго-Восточную Европу после того, как Киев объявил в марте, что не будет продолжать транзитное соглашение с российским "Газпромом". Правительство Германии также принимает участие в переговорах между Европейской комиссией и странами, еще зависящими от российского газа.

Напомним, Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение. Сейчас компания, которая была самой прибыльной в РФ, вовсю пытается восполнить пробел в потерянных продажах газа в Европе за счет своего внутреннего рынка и китайского экспорта.

Также мы писали, что "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. В 2023 году доходы "Газпрома" снизились примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку около 629 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов).