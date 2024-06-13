Uniper виграла арбітражне рішення проти Газпрому на суму 14 мільярдів доларів

Працівник на об'єкті "Газпрому". Фото: CNBC

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Німецька комунальна компанія Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти російської енергетичної компанії "Газпром". Енергетичний гігант РФ був основним постачальником Uniper, але припинив постачання газу з середини 2022 року.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі судового рішення щодо "Газпрому"

Як зазначається, рішення арбітражу знаменує собою знакову перемогу для Uniper, яку уряду Німеччини довелося рятувати у 2022 році після того, як "Газпром" спочатку скоротив, а потім призупинив постачання газу. Це змусило компанію купувати енергоресурси на спотовому ринку за захмарними цінами. Рішення також фактично розриває останні зв'язки десятирічного енергетичного партнерства між Берліном і Москвою.

В Uniper заявили, що рішення арбітражного суду в Стокгольмі, яке стало частиною процесу, розпочатого компанією наприкінці 2022 року, дозволило їй розірвати існуючі контракти на постачання газу, які за законом все ще діють, хоча газ не надходить. Суд також присудив компанії понад 13 мільярдів євро (14 мільярдів доларів) компенсації за обсяги газу, які "Газпром" не постачав з середини 2022 року.

"Це рішення забезпечує юридичну ясність Uniper. Маючи право на розірвання, яке ми отримали у рішенні арбітражу, ми розриваємо контракти із "Газпром експортом", — заявив генеральний директор Uniper Майкл Льюїс.

Що означає рішення суду по "Газпрому"

Присудження компенсації в першу чергу — це символічна перемога Німеччини. Юридичні джерела повідомили, що вірогідність виплати компенсацій від "Газпрому" вкрай мала. Якщо гроші підуть, вони підуть уряду Німеччини, якому належить понад 99% акцій Uniper.

"Газпром експорт", експортний підрозділ російської компанії, успішно оскаржив позов у ​​суді Санкт-Петербурга, який у березні ухвалив, що Uniper та її дочірня компанія будуть оштрафовані на 14,3 мільярда євро, якщо вони продовжать арбітражний розгляд.

Міністерство фінансів Німеччини, яке контролює частку уряду в Uniper, заявило, що федеральний уряд не був стороною або учасником арбітражного розгляду, додавши, що Берлін не мав жодного впливу на оперативне управління компанією.

Розірвання контрактів усуває останній ризик, з яким зіткнулася Uniper після того, як група скасувала своє фінансування трубопроводу "Північний потік-2", а також частку своєї російської дочірньої компанії Unipro.

Uniper також брала участь у переговорах щодо пошуку рішення щодо продовження постачання газу через Україну до Південно-Східної Європи після того, як Київ оголосив у березні, що не продовжуватиме транзитну угоду з російським "Газпромом". Уряд Німеччини також бере участь у переговорах між Європейською комісією та країнами, які ще залежать від російського газу.

Нагадаємо, Російському "Газпрому" пророкують велике падіння. Наразі компанія, яка була найприбутковішою у РФ, щосили намагається заповнити прогалину у втрачених продажах газу в Європі коштом свого внутрішнього ринку та китайського експорту.

Також ми писали, що "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. У 2023 році доходи "Газпрому" знизилися приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку близько 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів).