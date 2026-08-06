Газификация "под ключ": почему подключение может стоить больше 100 тысяч

Работники газовой отрасли, счета за газ. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В рамках подготовки к зиме, в ходе которой возможны новые отключения электроэнергии, владельцы домов с электроотоплением и электроплитами могут выбрать альтернативу — природный газ. Известно, какие правила действуют в настоящее время, сколько это стоит и могут ли газовики отказать в этом случае.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы профильного издания "Газправда".

Что нужно для газификации дома в 2026 году

По словам экспертов, природный газ стал бы хорошим вариантом, особенно если неподалеку есть газопровод. Для подключения к газораспределительной системе необходимо обратиться к местному оператору газораспределительной системы (ГРС) с заявлением о подключении для бытовых потребителей.

К заявлению необходимо приложить документы, а также заполнить анкету. В частности, если дом ранее отапливался централизованно от местного теплокоммунэнерго, то нужно приложить копию решения соответствующей комиссии об отключении здания от системы централизованного отопления.

Если информация требует уточнения, то оператор ГРС в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса направит заказчику письменное обращение. При отсутствии замечаний или после их устранения газовики в течение десяти рабочих дней должны предоставить оформленное заявление о присоединении к условиям договора о распределении газа.

На основании данных опросника оператор должен определить тип подключения и предоставить подписанный проект договора, технические условия и счета для оплаты.

Сколько стоит подключение к газу

В 2026 году стоимость газификации состоит из нескольких основных частей. А именно:

Стандартное подключение

Оно возможно, если расстояние от границы участка до газопровода не превышает 25 метров в сельской местности и 10 метров в городской, а мощность объекта не больше 16 куб. м/ч. При этом земельный участок должен прилегать к дороге с газопроводом.

Эксперты привели пример из Волынской области: стандартное подключение для мощности до 2,5 куб. м/ч стоит 23 868 грн. Срок выполнения работ — до трех месяцев.

Нестандартное подключение

Остальные случаи считаются нестандартными, а стоимость будет определяться оператором ГРМ и может быть значительно выше, в зависимости от длины и сложности газопровода.

Оплата должна покрывать внешнее газоснабжение — от точки врезки до счетчика на границе участка.

В то же время, что касается внутреннего газопровода, то проект и монтажные работы должны оплачиваться отдельно. Стоимость проекта — от 8 до 12 000 грн, монтажные работы и материалы — от 10 000 грн до более 100 000 грн.

Домохозяйство должно самостоятельно приобрести оборудование для газового отопления. Речь идет о котле, радиаторах и прочем оборудовании, согласовывая характеристики с оператором ГРМ. Учитывая это, общая сумма расходов может превышать десятки тысяч гривен.

Кроме того, около 8% газораспределительных сетей принадлежат громадам, кооперативам или частным лицам, поэтому владелец трубы должен предоставить письменное согласие на врезку. Без этого подключение будет невозможно.

В газификации могут отказать только в двух случаях:

в случае отсутствия или недостаточности свободной мощности газопровода;

в случае несоблюдения процедуры подключения.

В случае отказа оператор ГРМ обязан сослаться на соответствующую норму законодательства и уведомить территориальный орган Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Заказчик имеет право подать жалобу в регулирующий орган.

Эксперты подытожили, что газификация — сложный процесс, который будет включать подачу заявления, оплату подключения, внутренние работы и приобретение оборудования. При этом стоимость будет зависеть от типа подключения, сложности работ и выбора оборудования.

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