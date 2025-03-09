Франция предоставит Украине новую военную помощь на 195 миллионов евро

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предоставит новую военную помощь для Украины на 195 миллионов евро. Финансирование будет осуществляться через уплату процентов с замороженных российских активов.

Об этом Себастьян Лекорню сказал для La Tribune Dimanche.

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В пакет помощи войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые необходимы для истребителей Mirage 2000.

Франция также ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее находились на вооружении французской армии.

Поддержка ВСУ

Лекорню отметил, что для поддержки ВСУ и армии своей страны Франция хочет увеличить производство военной техники.

Компания Dassault Aviation планирует увеличить выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

Также французское правительство намерено удвоить выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP), а к 2026 году увеличить производство авиационных бомб AASM.

Для достижения этой цели правительство Франции установит партнерства с компаниями Thales и EOS, которые специализируются на оборонной и военной промышленности.

Напомним, Польша предоставит Украине новый пакет помощи и усилит военное сотрудничество.

Также Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию.