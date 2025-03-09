Франция предоставит Украине новую военную помощь на 195 миллионов евро

Франция передаст Украине помощь, которую оплатят активами РФ
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предоставит новую военную помощь для Украины на 195 миллионов евро. Финансирование будет осуществляться через уплату процентов с замороженных российских активов.
Об этом Себастьян Лекорню сказал для La Tribune Dimanche.
Новая военная помощь для Украины
В пакет помощи войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые необходимы для истребителей Mirage 2000.
Франция также ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее находились на вооружении французской армии.
Поддержка ВСУ
Лекорню отметил, что для поддержки ВСУ и армии своей страны Франция хочет увеличить производство военной техники.
Компания Dassault Aviation планирует увеличить выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.
Также французское правительство намерено удвоить выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP), а к 2026 году увеличить производство авиационных бомб AASM.
Для достижения этой цели правительство Франции установит партнерства с компаниями Thales и EOS, которые специализируются на оборонной и военной промышленности.
Напомним, Польша предоставит Украине новый пакет помощи и усилит военное сотрудничество.
Также Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию.
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