Франція надасть Україні нову військову допомогу на 195 мільйонів євро

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна надасть нову військову допомогу для України на 195 мільйонів євро. Фінансування здійснюватиметься через сплату відсотків із заморожених російських активів.

Про це Себастьян Лекорню сказав для La Tribune Dimanche.

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До пакета допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, які необхідні для винищувачів Mirage 2000.

Франція також прискорить передачу легких танків AMX-10RC та бронетранспортерів VAB, які раніше перебували на озброєнні французької армії.

Підтримка ЗСУ

Лекорню зазначив, що для підтримки ЗСУ та армії своєї країни, Франція хоче збільшити виробництво військової техніки.

Компанія Dassault Aviation планує збільшити випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

Також французький уряд має намір подвоїти випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP), а до 2026 року збільшити виробництво авіаційних бомб AASM.

Для досягнення цієї мети уряд Франції встановить партнерства з компаніями Thales та EOS, які спеціалізуються на оборонній та військовій промисловості.

Нагадаємо, Польща надасть Україні новий пакет допомоги та посилить військову співпрацю.

Також Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальну інформацію.