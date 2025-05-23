Налоговая накладная в 2025 году — почему штрафуют предпринимателей

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, которые являются плательщиками НДС, должны подавать налоговую декларацию. Это нужно для учета налогового обязательства и налогового кредита, которые возникают по этому налогу.

Редакция Новини.LIVE рассказывают, как накажут украинцев, которые не подадут вовремя налоговую накладную в 2025 году.

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Что нужно знать о регистрации налоговой накладной

Налоговая накладная, как отмечается на сайте Государственной налоговой службы, создается на дату появления налогового обязательства. То есть, когда человек впервые предоставляет товар, работу, услугу, или если получил за них деньги. Для регистрации

для налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, — до 5 числа (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;

для налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца, — до 18 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленных по операциям, — в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем месяца, в котором они составлены;

для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя — плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, — в течение 18 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки к налоговой накладной получателем (покупателем).

Если несвоевременно зарегистрировать накладную — что тогда будет

Размер штрафных санкций определяется в Налоговом кодексе Украины (в статье 201). Так, за несвоевременную регистрацию налоговых накладных штраф достигает 2% объема поставки (без НДС), но не может превышать сумму в более 1 020 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Налоговая служба направляет некоторым украинцам письма и требует, чтобы получатели появились в отделение ГНС. Причина — продажи товаров в интернете и получение дохода без регистрации ФЛП. Также узнавайте, как ФЛП заранее подготовиться к налоговой проверке и избежать многих проблем.