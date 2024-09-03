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Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

3 сентября 2024 06:11
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Как работает финансовый мониторинг в Украине, кто и в каких случаях попадает под наблюдение
Совещание в офисе. Фото: northeastinvestmentgroup
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Финансовым мониторингом называют деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, направленную на выявление тех, что подлежат обязательному контролю. В Украине за сбор данных финансового контроля отвечают Национальный банк, Министерство юстиции, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерство цифровой трансформации и Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Новини.LIVE рассказывает, как работает финансовый мониторинг в Украине, а также кто и в каких случаях попадает под надзор финансовых органов и какие предусмотрены штрафы за невыполнение требований финмониторинга.

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Что такое финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг можно описать, как деятельность финансовых организаций, направленная на выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения. Основная цель финмониторинга состоит в обеспечении прозрачности и безопасности финансовых операций.

Цели и задачи финансового мониторинга наиболее полно описаны и регулируются Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

Он устанавливает требования и правила идентификации клиентов и критерии финансовых операций, которые могут привлечь внимание субъектов финансового мониторинга. При этом требования финансового мониторинга в Украине разработаны на основе мировых стандартов, что связано с необходимостью адаптации украинского законодательства к европейскому.

Для юридических лиц денежный мониторинг включает идентификацию и верификацию компании, определение конечного бенефициара, установление целей и характера деловых отношений, а также целей проведения денежной операции. Кроме того, осуществляется постоянный контроль деловых отношений и финансовых соглашений.

В отношении физических лиц собирается информация о ФИО, дате рождения, паспортных данных, номере счета и уникальном номере финансовой операции.

Кто выполняет финансовый мониторинг в Украине

Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяет две категории исполнителей финансового мониторинга: первичные и государственные.

Первичными субъектами финансового мониторинга являются все субъекты хозяйствования, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины. К этому списку относятся:

  • банки;
  • страховщики;
  • кредитные союзы;
  • ломбарды;
  • операторы почтовой связи;
  • аудиторы;
  • бухгалтеры;
  • адвокаты;
  • нотариусы

Весь список указан в статье 6 соответствующего Закона.

Государственные субъекты финансового мониторинга разрабатывают правила для первичных субъектов финансового мониторинга, получают информацию и принимают окончательные решения. К таким субъектам относятся:

  • Национальный банк;
  • Министерство финансов Украины;
  • Министерство юстиции;
  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • Министерство цифровой трансформации Украины;
  • Государственная служба финансового мониторинга Украины.

За чьими финансовыми операциями наблюдает власть в Украине

Финансовый мониторинг включает платежи юридических лиц, ФЛП и физических лиц, а также проверку клиентов организаций, предоставляющих финансовые услуги.

Даже предоставление консультационных или разовых услуг не освобождает первичных субъектов финансового мониторинга от обязанности проверять своих клиентов. Они также должны проверять как новых, так и существующих контрагентов, включая заказчиков, поставщиков и других партнеров.

Физические лица подлежат проверке при заключении соглашений и проведении финансовых операций, особенно при оплате через платежные системы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн. Если за короткий период с одного счета было сделано несколько денежных переводов даже в пределах пороговой суммы, это также может стать основанием для проверки.

Финансовому мониторингу подлежат пороговые и подозрительные операции. Пороговой финансовой операцией считается та, сумма которой равна или превышает 400 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте или в банковских металлах). Под мониторинг попадают также операции, связанные с одним или несколькими из следующих факторов:

  • один из участников сделки зарегистрирован, проживает или находится в юрисдикциях с сомнительной репутацией (например, в России);
  • финансовая операция политически значимых лиц, членов их семей или связанных лиц;
  • платежные операции по переводу средств за границу, включая оффшорные зоны;
  • финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
  • финансовые операции е-резидента;
  • финансовые операции считаются подозрительными вне зависимости от суммы, если субъект; мониторинг имеет подозрения или достаточно оснований полагать, что они связаны с преступной деятельностью, финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Финансовый мониторинг в Украине 2024
Как работает финансовый мониторинг в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Какие штрафы за невыполнение требований финмониторинга

В случае, если субъект первичного финансового мониторинга не выполняет или ненадлежаще выполняет требования законодательства, к нему применяются меры воздействия. Среди них: вынесение письменного предупреждения, аннулирование лицензии, обязательство отстранить должностное лицо от работы, а также наложение штрафов. Размер штрафов для субъектов первоначального финансового мониторинга может превышать 3,5 миллиона долларов.

Однако субъекты первичного финансового мониторинга не могут устанавливать штрафы для физических лиц. Как отмечается в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, законодательство в сфере финансового мониторинга не предусматривает наложение банками каких-либо финансовых санкций на нарушителей правил и взыскания с них штрафов.

Это означает, что банки не вправе применять штрафные санкции к гражданам за нарушение финансового мониторинга. Закон о финансовом мониторинге предоставляет банкам право и обязанность разрывать деловые отношения с клиентом и прекращать его обслуживание, включая закрытие счета, в определенных случаях, предусмотренных законодательством. В такой ситуации банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или переводит их на другой счет по указанным реквизитам, взимая стандартную комиссию за проведение платежной операции.

Национальный банк Украины также не налагает никакие штрафные санкции на граждан за нарушение. Все меры воздействия регулятора, включая касающиеся финансового мониторинга, направлены исключительно на финансовые учреждения.

Напомним, Национальный банк Украины обновил правила проведения кассовых операций в национальной валюте. Теперь ФЛП и юридические лица не смогут получать наличные по расчетам с гражданами, если перевод средств осуществляется без открытия счета.

Мы также писали, что ограничения на карточные переводы могут привести к неудобствам для добросовестных пользователей. Волонтеры и предприниматели, часто осуществляющие P2P переводы, могут столкнуться с необходимостью предоставлять дополнительные доказательства законности своих финансовых операций.

Минфин ФЛП банки Минцифры финансы Нацбанк

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