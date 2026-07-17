Финмониторинг в ПриватБанке: 6 шагов для разблокировки счета

Карта в руках и банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственный "ПриватБанк", как и другие финансовые учреждения на украинском рынке, может заблокировать все банковские карты и полностью закрыть счета в случае подозрительной деятельности клиентов, признаки которой определяют в рамках закона о финансовом мониторинге. Эксперты объяснили, как в такой ситуации быстро разблокировать деньги.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию налогового юриста Вадима Оксентюка.

Как действовать, если счет в ПриватБанке попал под финмониторинг

По словам эксперта, клиенту на длительный срок могут заблокировать доступ к собственным средствам, а на скорость снятия ограничений влияют первые действия после получения соответствующего уведомления от банка. Промедление может привести к блокировке на неделю и месяцы.

В случае потери доступа к счету необходимо выполнить следующие шаги:

Выяснить причину — банк сначала приостанавливает саму финансовую операцию на срок до двух рабочих дней. Речь идет об автоматической паузе на время проверки системой. На этом этапе стоит позвонить в банк и уточнить, какая именно операция вызвала подозрения. Дождаться официального запроса. Как правило, банк должен прислать перечень документов, которые необходимо предоставить. На ответ отводится до четырех рабочих дней. Если за этот срок не удастся быстро собрать документы, то об этом необходимо сообщить сразу, а не в последний день. Собрать "золотой стандарт" документов для самой операции: договор, акты, накладные, подтверждение происхождения средств (декларация/справка о доходах), написать объяснение экономической сути финансовой операции. Чем конкретнее и подробнее будут объяснения, тем быстрее снимут блокировку. Подать документы в письменной форме и сохранить подтверждение подачи, которое станет доказательством того, что клиент не пропустил установленный срок. Банк обязан рассмотреть представленные документы в течение трех-пяти рабочих дней. Если объяснение будет исчерпывающим — счет разблокируют, если нет — попросят дополнительные документы или откажут. В случае отказа необходимо потребовать письменное мотивированное объяснение — без него не будет с чем работать дальше. Речь идет о дальнейших жалобах в Национальный банк Украины (НБУ) или суд.

Эксперт отметил, что ключевая ошибка первых часов, которую допускают клиенты, — молчаливо ждать разблокировки.

По каким причинам ПриваБанк может расторгнуть договор

Государственный банк в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", может не просто без предупреждения заблокировать банковские карты, но и полностью закрыть все счета, если деятельность окажется подозрительной.

В частности, прекращение сотрудничества с клиентами может произойти по ряду причин. В этом контексте ПриватБанк тщательно следит за:

операциями с крупными суммами наличных средств или высокой частотой отправлений;

операциями на нетипичные для клиента суммы;

переводами политически значимых лиц (PEP), то есть чиновников, депутатов всех уровней;

операциями физических лиц-предпринимателей и фирм, которым менее трех месяцев с даты открытия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года ПриватБанк планирует пересмотреть тарифы. Изменения коснутся услуги отправки карт по стране и за границу. Ожидается, что стоимость услуги в пределах Украины составит 80 грн, а на отправку карт за границу будут введены дифференцированные тарифы, которые будут различаться для каждой страны.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие комиссии предусмотрены при оплате коммунальных услуг в ПриватБанке в июле. Они различаются в зависимости от способов расчета. В частности, не предусмотрено взимание дополнительных сумм с получателей пенсий. Такая льгота доступна через автоплатежи в "Приват24".