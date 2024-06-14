Денежная помощь для переселенцев - украинцы могут получить 3 тыс. евро

Евровалюта в руках. Фото: Unsplush

В Украине граждане могут получить 3 тыс. евро на осуществление бизнес-идей. Проект помощи поощряет подачу заявок от женщин со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в западных регионах.

Об этом сообщает Help-Ukraine.

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Какие суммы можно получить по новой программе

Как отмечается, реализует проект "Повышение устойчивости громад в западных областях Украины" Подразделение Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine. Среди проектов — предоставление грантов для поддержки микробизнеса.

В частности, проект намерен поддержать предпринимателей, у которых есть реалистичные и устойчивые бизнес-идеи, призванные возобновить или развить свою экономическую деятельность.

Микрогрант предусматривает целевую благотворительную помощь на покупку оборудования и материалов общей суммой 3 тыс. евро.

Среди критериев отбора на участие в грантовой программе помощи:

статус ВПЛ от 24 февраля 2022 года, нынешнее место жительства и ведение хоздеятельности — Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская или Львовская область;

бизнес зарегистрировал, принадлежит и управляется заявителем на помощь, гражданин Украины (более 18 лет);

грантовую поддержку можно потратить на оборудование/материалы. Доля материалов не должна превышать 20% от совокупной суммы;

отсутствие криминального прошлого.

Направления бизнеса:

крафтовое производство;

сервисные сервисы.

Грант нельзя направлять на заработную плату, аренду или ремонт.

Как зарегистрироваться в рассрочку

В рамках действия проекта заявки принимают от женщин со статусом ВПЛ, проживающих в вышеуказанных областях. При этом приоритет дадут женщинам, являющимся главой семьи из-за военной службы мужа, его ранения, пребывания в плену или гибели.

Необходимо заполнить анкету и узнать детали по следующей ссылке.

Регистрация продлится до 12 июля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о возможности регистрации в грантовой программе, призванной поддержать инициативы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках можно получить до 70 тысяч гривен.

Также мы писали, что Международная организация по миграции предоставляет украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов. Участие в грантовой программе может принять украинский микро- и малый бизнес.