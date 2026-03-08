10 самых богатых людей Азии — кто попал в рейтинг миллиардеров в 2026 году

10 самых богатых людей Азии. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Международная образовательная онлайн-платформа RankingRoyals опубликовала рейтинг самых богатых людей Азии. В 2026 году топ финансовых лидеров обладает состоянием от 42 до почти 100 миллиардов долларов, формируя тренды в энергетике, технологиях, розничной торговле, промышленности и недвижимости.

Кто именно вошел в рейтинг и на чем они заработали свои миллиарды, рассказывают Новини.LIVE.

Мукеш Амбани

Первую строчку рейтинга от RankingRoyals занял индийский миллиардер Мукеш Амбани, состояние которого, по состоянию на февраль 2026 года, оценивается в 98,4 млрд долл.

По данным из открытых источников, компания Reliance Industries, где он является основным владельцем, была основана как небольшое текстильное предприятие отцом Мукеша Амбани. Сегодня это многопрофильный конгломерат, который работает в области нефтепереработки, нефтехимии, телекоммуникаций, розничной торговли и энергетики.

Помимо бизнеса, Амбани владеет спортивной командой Mumbai Indians в Индийской премьер-лиге и основал Индийскую суперлигу футбола.

Гаутам Адани

Второй по богатству человек в Азии — Гаутам Адани, который возглавляет многонациональный конгломерат Adani Group, специализирующийся на инфраструктуре, портах, аэропортах, энергетике (в том числе возобновляемой), добыче полезных ископаемых и логистике.

Свой путь Адани начинал сортировщиком алмазов. Впоследствии стал посредником при продаже драгоценных камней и открыл собственную фирму по торговле бриллиантами на мумбайском ювелирном рынке Zaveri Bazaar. В 2026 году состояние индийского магната составляет 85,3 млрд долл.

Чжун Шаньшань

Замыкает тройку лидеров рейтинга китайский миллиардер, состояние которого составляет 70,3 млрд долл. Чжун Шаньшань заработал свое богатство в сфере производства бутилированной воды (основал компанию Nongfu Spring) и здравоохранения.

В частности, он владеет большой долей в ведущей фармацевтической компании страны Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая получила известность во время пандемии благодаря разработке и распространению наборов для тестирования на COVID-19.

Тадаси Янай

Четвертую строчку рейтинга занял миллиардер, которого часто называют "королем японского ритейла" — один из самых богатых людей своей страны, имеет состояние 66,3 млрд долл.

Тадаси Янай — генеральный директор компании Fast Retailing Co, которая владеет брендом одежды Uniqlo. Бизнес, выросший из небольшого магазина мужской одежды в провинциальном японском городе, сейчас работает на 26 рынках и приносит более 22 млрд долларов ежегодно.

Чжан Имин

Пятерку самых богатых азиатов занял миллиардер из Китая Чжан Имин с личным состоянием в 65,2 млрд долл. В 2012 году в четырехкомнатной квартире в Пекине он основал будущего технологического гиганта ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok. Также Имин имеет финансовые интересы в электронной коммерции, образовании, играх и новостях.

В 2021 году Чжан Имин ушел с поста главы ByteDance, заявив, что его интересует не управление, а уединение и анализ.

Ма Хуатенг

На шестом месте в рейтинге оказался один из самых известных представителей IT индустрии в Китае — Ма Хуатенг. Его личное состояние в 2026 году оценивается в 60,1 млрд долл.

В 1998 году вместе с друзьями он создал технологическую компанию Tencent, которую постепенно вывел на уровень самой дорогой корпорации в Китае. Среди известных продуктов Tencent — мессенджер QQ и популярная платформа WeChat.

Цзень Юйцюнь

Китайский предприниматель-миллиардер, занявший седьмую строчку рейтинга с состоянием в 58,4 млрд долл., является основателем и главой компании CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Созданная в 2011 году корпорация является крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей Tesla, BMW, Volkswagen и др.

Ведущее место среди мировых поставщиков аккумуляторов, принесло Цзень Юйцюню значительный капитал и влияние в сфере "зеленой" энергетики.

Чжан Бо

Чжан Бо с состоянием в 47,2 млрд долл., которому досталось восьмое место в рейтинге миллиардеров Азии, является сыном Чжана Шипина, покойного основателя China Hongqiao Group, производителя алюминиевых изделий в Китае.

Он также занимает ключевые должности в отраслевых ассоциациях, включая Международную ассоциацию алюминия.

Джек Ма

Известному китайскому предпринимателю и основателю Alibaba Group досталась девятая строчка рейтинга. Состояние Ма в 2026 году оценивается в 45,8 млрд долл. В миллиардера он превратился из обычного учителя английского языка, построив империю, которая изменила онлайн-торговлю.

Ли Ка-Шин

Последнее место в рейтинге занял азиатский предприниматель Ли Ка-Шин с состоянием 42,1 млрд долл. Он является основателем конгломератов CK Hutchison Holdings и Cheung Kong Group, контролирующих значительную часть инфраструктуры, розничной торговли и недвижимости Гонконга.

10 самых богатых людей Азии. Графика: Новини.LIVE

