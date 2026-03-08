10 самых богатых людей Азии — кто попал в рейтинг миллиардеров в 2026 году

Долларовые короли Востока — что известно о 10 самых богатых людях Азии
Международная образовательная онлайн-платформа RankingRoyals опубликовала рейтинг самых богатых людей Азии. В 2026 году топ финансовых лидеров обладает состоянием от 42 до почти 100 миллиардов долларов, формируя тренды в энергетике, технологиях, розничной торговле, промышленности и недвижимости.
Мукеш Амбани
Первую строчку рейтинга от RankingRoyals занял индийский миллиардер Мукеш Амбани, состояние которого, по состоянию на февраль 2026 года, оценивается в 98,4 млрд долл.
По данным из открытых источников, компания Reliance Industries, где он является основным владельцем, была основана как небольшое текстильное предприятие отцом Мукеша Амбани. Сегодня это многопрофильный конгломерат, который работает в области нефтепереработки, нефтехимии, телекоммуникаций, розничной торговли и энергетики.
Помимо бизнеса, Амбани владеет спортивной командой Mumbai Indians в Индийской премьер-лиге и основал Индийскую суперлигу футбола.
Гаутам Адани
Второй по богатству человек в Азии — Гаутам Адани, который возглавляет многонациональный конгломерат Adani Group, специализирующийся на инфраструктуре, портах, аэропортах, энергетике (в том числе возобновляемой), добыче полезных ископаемых и логистике.
Свой путь Адани начинал сортировщиком алмазов. Впоследствии стал посредником при продаже драгоценных камней и открыл собственную фирму по торговле бриллиантами на мумбайском ювелирном рынке Zaveri Bazaar. В 2026 году состояние индийского магната составляет 85,3 млрд долл.
Чжун Шаньшань
Замыкает тройку лидеров рейтинга китайский миллиардер, состояние которого составляет 70,3 млрд долл. Чжун Шаньшань заработал свое богатство в сфере производства бутилированной воды (основал компанию Nongfu Spring) и здравоохранения.
В частности, он владеет большой долей в ведущей фармацевтической компании страны Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая получила известность во время пандемии благодаря разработке и распространению наборов для тестирования на COVID-19.
Тадаси Янай
Четвертую строчку рейтинга занял миллиардер, которого часто называют "королем японского ритейла" — один из самых богатых людей своей страны, имеет состояние 66,3 млрд долл.
Тадаси Янай — генеральный директор компании Fast Retailing Co, которая владеет брендом одежды Uniqlo. Бизнес, выросший из небольшого магазина мужской одежды в провинциальном японском городе, сейчас работает на 26 рынках и приносит более 22 млрд долларов ежегодно.
Чжан Имин
Пятерку самых богатых азиатов занял миллиардер из Китая Чжан Имин с личным состоянием в 65,2 млрд долл. В 2012 году в четырехкомнатной квартире в Пекине он основал будущего технологического гиганта ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok. Также Имин имеет финансовые интересы в электронной коммерции, образовании, играх и новостях.
В 2021 году Чжан Имин ушел с поста главы ByteDance, заявив, что его интересует не управление, а уединение и анализ.
Ма Хуатенг
На шестом месте в рейтинге оказался один из самых известных представителей IT индустрии в Китае — Ма Хуатенг. Его личное состояние в 2026 году оценивается в 60,1 млрд долл.
В 1998 году вместе с друзьями он создал технологическую компанию Tencent, которую постепенно вывел на уровень самой дорогой корпорации в Китае. Среди известных продуктов Tencent — мессенджер QQ и популярная платформа WeChat.
Цзень Юйцюнь
Китайский предприниматель-миллиардер, занявший седьмую строчку рейтинга с состоянием в 58,4 млрд долл., является основателем и главой компании CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Созданная в 2011 году корпорация является крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей Tesla, BMW, Volkswagen и др.
Ведущее место среди мировых поставщиков аккумуляторов, принесло Цзень Юйцюню значительный капитал и влияние в сфере "зеленой" энергетики.
Чжан Бо
Чжан Бо с состоянием в 47,2 млрд долл., которому досталось восьмое место в рейтинге миллиардеров Азии, является сыном Чжана Шипина, покойного основателя China Hongqiao Group, производителя алюминиевых изделий в Китае.
Он также занимает ключевые должности в отраслевых ассоциациях, включая Международную ассоциацию алюминия.
Джек Ма
Известному китайскому предпринимателю и основателю Alibaba Group досталась девятая строчка рейтинга. Состояние Ма в 2026 году оценивается в 45,8 млрд долл. В миллиардера он превратился из обычного учителя английского языка, построив империю, которая изменила онлайн-торговлю.
Ли Ка-Шин
Последнее место в рейтинге занял азиатский предприниматель Ли Ка-Шин с состоянием 42,1 млрд долл. Он является основателем конгломератов CK Hutchison Holdings и Cheung Kong Group, контролирующих значительную часть инфраструктуры, розничной торговли и недвижимости Гонконга.
