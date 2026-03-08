10 найбагатших людей Азії — хто встановив фінансові рекорди у 2026 році

10 найбагатших людей Азії. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Дослідницький портал RankingRoyals опублікував рейтинг найбагатших людей Азії. У 2026 році ця десятка фінансових лідерів володіє статками від 42 до майже 100 мільярдів доларів, формуючи тренди в енергетиці, технологіях, роздрібній торгівлі, промисловості та нерухомості.

Хто саме увійшов до рейтингу та на чому вони заробили свої мільярди, розповідають Новини.LIVE.

Мукеш Амбані

Першу сходинку рейтингу від RankingRoyals посів індійський мільярдер Мукеш Амбані, статки якого, станом на лютий 2026 року, оцінюються у 98,4 млрд дол.

За даними з відкритих джерел, компанія Reliance Industries, де він є основним власником, була заснована як невелике текстильне підприємство батьком Мукеша Амбані. Сьогодні це багатопрофільний конгломерат, який працює в галузях нафтопереробки, нафтохімії, телекомунікацій, роздрібної торгівлі та енергетики.

Окрім бізнесу, Амбані володіє спортивною командою Mumbai Indians в Індійській прем’єр-лізі та заснував Індійську суперлігу футболу.

Гаутам Адані

Другої за багатством людина в Азії — Гаутам Адані, який очолює багатонаціональний конгломерат Adani Group, що спеціалізується на інфраструктурі, портах, аеропортах, енергетиці (зокрема відновлюваній), видобутку корисних копалин та логістиці.

Свій шлях Адані починав сортувальником алмазів. Згодом став посередником при продажі дорогоцінного каміння та відкрив власну фірму з торгівлі діамантами на мумбайському ювелірному ринку Zaveri Bazaar. У 2026 році статок індійського магната становить 85,3 млрд дол.

Чжун Шаньшань

Замикає трійку лідерів рейтингу китайський мільярдер, статки якого складають 70,3 млрд дол. Чжун Шаньшань заробив своє багатство у сфері виробництва бутильованої води (заснував компанію Nongfu Spring) та охорони здоров'я.

Зокрема він володіє великою часткою у провідній фармацевтичній компанії країни Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, яка здобула популярність під час пандемії завдяки розробці та розповсюдженню наборів для тестування на COVID-19.

Тадасі Янай

Четверту сходинку рейтингу посів мільярдер, якого часто називають "королем японського ритейлу" — один з найбагатших людей своєї країни, має статок 66,3 млрд дол.

Тадасі Янай — генеральний директор компанії Fast Retailing Co, яка володіє брендом одягу Uniqlo. Бізнес, що виріс з невеликого магазину чоловічого одягу в провінційному японському місті, зараз працює на 26 ринках й приносить понад 22 млрд доларів щороку.

Чжан Імін

П’ятірку найбагатших азійців посів мільярдер з Китаю Чжан Імін з особистим статком у 65,2 млрд дол. У 2012 році в чотирикімнатній квартирі в Пекіні він заснував майбутнього технологічного гіганта ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok. Також Імін має фінансові інтереси в електронній комерції, освіті, іграх та новинах.

У 2021 році Чжан Імін пішов з посади голови ByteDance, заявивши, що його цікавить не управління, а усамітнення й аналіз.

Ма Хуатенг

На шостому місці в рейтингу опинився один із найвідоміших представників IT індустрії в Китаї — Ма Хуатенг. Його особистий статок у 2026 році оцінюється у 60,1 млрд дол.

У 1998 році разом з друзями він створив технологічну компанію Tencent, яку поступово вивів на рівень найдорожчої корпорації в Китаї. Серед відомих продуктів Tencent — месенджер QQ та популярна платформа WeChat.

Цзень Юйцюнь

Китайський підприємець-мільярдер, який посів сьому сходинку рейтингу зі статком у 58,4 млрд дол., є засновником і головою компанії CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Створена у 2011 році корпорація є найбільшим у світі виробником акумуляторів для електромобілів Tesla, BMW, Volkswagen тощо.

Провідне місце серед світових постачальників акумуляторів, принесло Цзень Юйцюню значний капітал та вплив у сфері "зеленої" енергетики.

Чжан Бо

Чжан Бо зі статком у 47,2 млрд дол., якому дісталося восьме місце у рейтингу мільярдерів Азії, є сином Чжана Шипіна, покійного засновника China Hongqiao Group, виробника алюмінієвих виробів у Китаї.

Він також займає ключові посади у галузевих асоціаціях, включаючи Міжнародну асоціацію алюмінію.

Джек Ма

Відомому китайському підприємцю та засновнику Alibaba Group дісталася дев’ята сходинка рейтингу. Статки Ма у 2026 році оцінюються у 45,8 млрд дол. На мільярдера він перетворився зі звичайного вчителя англійської мови, побудувавши імперію, що змінила онлайн-торгівлю.

Лі Ка-Шин

Останє місце у рейтингу посів азійський підприємець Лі Ка-Шин зі статками 42,1 млрд дол. Він є засновником конгломератів CK Hutchison Holdings та Cheung Kong Group, що контролюють значну частину інфраструктури, роздрібної торгівлі та нерухомості Гонконгу.

10 найбагатших людей Азії. Графіка: Новини.LIVE

