Как финансовая помощь украинцам влияет на инфляцию в Украине

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Выплаты украинцам по 1000 гривен и ежемесячная "учительская доплата" в том же размере повлияют на инфляцию. По прогнозам, это влияние будет в пределах 0,5–1%.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на председателя правления "Лиги банков Украины" Елену Коробкову.

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Коробкова отметила, что хотя такие выплаты являются важной поддержкой для многих слоев населения, их влияние на инфляцию не будет значительным из-за текущей экономической конъюнктуры. Она также подчеркнула, что экономика Украины демонстрирует признаки обновления: реальный ВВП рос во втором и третьем кварталах, а прогноз роста был пересмотрен в сторону увеличения до 4%.

"Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов", — подчеркнула Коробкова.

Напомним, украинцы публикуют петиции к правительству об отмене выплаты единовременного пособия в размере 1000 грн через программу "Поддержка". Люди предлагают использовать эти средства на более неотложные нужды, в частности помощь военным, реабилитацию ветеранов, а также защиту незащищенных слоев населения.

Также мы писали, что зимой можно будет подать заявку на помощь, а в течение 2025 средства должны быть потрачены только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не получат выплату.