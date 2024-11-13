Как финансовая помощь украинцам влияет на инфляцию в Украине

Финансовая помощь от государства — украинцам рассказали о рисках
Выплаты украинцам по 1000 гривен и ежемесячная "учительская доплата" в том же размере повлияют на инфляцию. По прогнозам, это влияние будет в пределах 0,5–1%.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на председателя правления "Лиги банков Украины" Елену Коробкову.
Как помощь от государства влияет на инфляцию в Украине
Коробкова отметила, что хотя такие выплаты являются важной поддержкой для многих слоев населения, их влияние на инфляцию не будет значительным из-за текущей экономической конъюнктуры. Она также подчеркнула, что экономика Украины демонстрирует признаки обновления: реальный ВВП рос во втором и третьем кварталах, а прогноз роста был пересмотрен в сторону увеличения до 4%.
"Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов", — подчеркнула Коробкова.
Напомним, украинцы публикуют петиции к правительству об отмене выплаты единовременного пособия в размере 1000 грн через программу "Поддержка". Люди предлагают использовать эти средства на более неотложные нужды, в частности помощь военным, реабилитацию ветеранов, а также защиту незащищенных слоев населения.
Также мы писали, что зимой можно будет подать заявку на помощь, а в течение 2025 средства должны быть потрачены только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не получат выплату.
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