Як фінансова допомога українцям впливає на інфляцію в Україні

Фінансова допомога від держави — українців попередили про ризики
Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна "вчительська доплата" в тому ж розмірі вплинуть на інфляцію. За прогнозами цей вплив буде в межах 0,5–1%.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на голову правління "Ліги банків України" Олену Коробкову.
Як допомога від держави впливає на інфляцію в Україні
Коробкова зазначила, що хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їх вплив на інфляцію не буде значним через поточну економічну кон'юнктуру. Вона також наголосила, що економіка України демонструє ознаки відновлення: реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання був переглянутий у бік збільшення до 4%.
"Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів", — підкреслила Коробкова.
Нагадаємо, українці публікують петиції до уряду щодо скасування виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". Люди пропонують використати ці кошти на більш нагальні потреби, зокрема допомогу військовим, реабілітацію ветеранів, а також захист незахищених верств населення.
Також ми писали, що взимку можна буде подати заявку на допомогу, а протягом 2025 року кошти повинні бути витрачені лише на українські товари та послуги. Однак, деякі громадяни не отримають виплату.
Читайте Новини.LIVE!