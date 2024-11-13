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Фінансова допомога від держави — українців попередили про ризики

13 листопада 2024 13:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як фінансова допомога українцям впливає на інфляцію в Україні
Гроші у гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна "вчительська доплата" в тому ж розмірі вплинуть на інфляцію. За прогнозами цей вплив буде в межах 0,5–1%.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на голову правління "Ліги банків України" Олену Коробкову.

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Як допомога від держави впливає на інфляцію в Україні

Коробкова зазначила, що хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їх вплив на інфляцію не буде значним через поточну економічну кон'юнктуру.  Вона також наголосила, що економіка України демонструє ознаки відновлення: реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання був переглянутий у бік збільшення до 4%.

"Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів", — підкреслила Коробкова.

Нагадаємо, українці публікують петиції до уряду щодо скасування виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". Люди пропонують використати ці кошти на більш нагальні потреби, зокрема допомогу військовим, реабілітацію ветеранів, а також захист незахищених верств населення.

Також ми писали, що взимку можна буде подати заявку на допомогу, а протягом 2025 року кошти повинні бути витрачені лише на українські товари та послуги. Однак, деякі громадяни не отримають виплату.

Україна виплати допомога соціальна допомога гроші

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