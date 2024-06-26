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Финансовая помощь до 5 тыс. долларов — кто и как может получить грант

26 июня 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Гранты на бизнес — в Минцифры предоставляют по 5 тыс. долларов на запуск собственного дела
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство цифровой трансформации сообщает о новой возможности для украинцев получить гранты на развитие бизнеса. По программе Experiment 1.01 предоставляют до 5 тыс. долларов финансовой помощи.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

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Детальнее о программе Experiment 1.01

Как сообщают в ведомстве, речь идет о бесплатной образовательно-грантовой программе для предпринимателей, имеющих собственное дело, отрытое после 2022 года или для новичков, только планирующих запустить собственный стартап.

"$5 тысяч на развитие бизнеса. Присоединяйтесь к курсу для предпринимателей Experiment 1.01", — говорится в сообщении.

После прохождения курса 20 участников совместно с менторами создадут свои бизнес-проекты.

На финальном этапе определят пять победителей, которым предоставят гранты по 5 тыс. долларов на развитие дела.

Кураторы и лекторы курса Александр Трегуб и Александр Иванов, соучредители Projector Institute во время курса затронут следующие вопросы:

  • создание взаимодействия внутри команды;
  • поиск грантов и инвестиций;
  • помощь ИИ в генерации новых идей;
  • учет, бухгалтерия, уплата налогов;
  • работа в кризисных ситуациях.

Как присоединиться к грантовой программе

Курс продлится с 18 июля по 29 августа 2024 года онлайн.

Заявки принимаются до 14 июля по ссылке.

"Не упустите крутую возможность вывести бизнес на новый уровень. Experiment 1.01 реализует Projector Institute и Projector Foundation при поддержке Western NIS Enterprise Fund, который поддерживает инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты, и при содействии Министерства цифровой трансформации, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, Дія.Бизнес", — добавили в Минцифры.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве запустили новую грантовую программу на 480 тысяч евро. Деньги доступны для малого и среднего бизнеса.

Также мы писали, что в рамках госпрограммы "єРобота" жители Харьковской области могут получить гранты на собственное дело на полмиллиона гривен. Сумма вдвое больше, чем была в прошлом году.

Минцифры
бизнес
IT
гранты
деньги

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