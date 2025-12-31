Салюты в новогоднюю ночь — какой штраф грозит любителям пиротехнического шоу

Семья с бенгальскими огнями за новогодним столом. Фото: Freepik

Празднование Нового года у многих ассоциируется прежде всего с торжественными фейерверками. Однако из-за военного положения в Украине запрещено использование пиротехники, поэтому за салюты и петарды можно не только получить немалый штраф, а загреметь за решетку.

Об ответственности за использование пиротехнических изделий рассказали специалисты Безоплатной правовой помощи.

Какие средства под запретом, а какие разрешены

По всей территории Украины действует запрет на использование практически всех видов салютов и петард, то есть пиротехники классов F2, F3 и F4.

Разрешается использовать:

бенгальские огни;

фейерверки-свечи;

хлопушки (класс F1).

Однако продавать или передавать их детям до 16 лет запрещено.

Какое наказание грозит за использование фейерверков

За нарушение этого запрета предусмотрена административная или уголовная ответственность:

для граждан предупреждение или наложение штрафа от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 255 грн);

должностных лиц и предпринимателей — штраф от пятнадцати до тридцати (от 255 до 510 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушителей также могут привлечь за хулиганство, в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн, пробационный надзор до 5 лет или ограничение свободы на тот же срок. Если правонарушение совершено группой лиц — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Наказывают ли за салюты несовершеннолетних

С 16 лет дети несут административную и уголовную ответственность наравне со взрослыми. А за хулиганство могут привлечь к ответственности уже с 14 лет.

В остальных случаях за действия детей отвечают родители:

за совершение ребенком административного правонарушения предусмотрен штраф для родителей от 850 до 1 700 грн (от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан);

за действия ребенка, которые содержат признаки уголовного преступления, в частности хулиганство, родителей ожидает штраф от 1 700 до 5 100 грн (от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан).

Что грозит за продажу пиротехники

Продавцы фейерверков рискуют получить штраф от 17 000 до 34 000 грн, который сопровождается конфискацией товара и вырученных средств с продажи (за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности — статья 164 КУоАП).

За нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств (статья 195-6 КУоАП) грозит штраф от 595 до 1 020 грн (тридцати пяти до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан) и конфискация пиротехники.

