Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Феєрверки під забороною — кому світить штраф до 34 000 грн

Феєрверки під забороною — кому світить штраф до 34 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 15:50
Салюти в новорічну ніч — який штраф загрожує любителям піротехнічного шоу
Родина з бенгальськими вогнями за новорічним столом. Фото: Freepik

Святкування Нового року у багатьох асоціюється насамперед з урочистими феєрверками. Проте через воєнний стан в Україні заборонено використання піротехніки, тож за салюти й петарди можна не лише отримати чималий штраф, а загриміти за ґрати.

Про відповідальність за використання піротехнічних виробів розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Реклама
Читайте також:

Які засоби під забороною, а які дозволені

По всій території України діє заборона на використання практично усіх видів салютів і петард, тобто піротехніки класів F2, F3 та F4. 

Дозволяється використовувати:

  • бенгальські вогні;
  • феєрверки-свічки;
  • хлопавки (клас F1).

Однак продавати чи передавати їх дітям до 16 років заборонено.

Яке покарання загрожує за використання феєрверків

За порушення цієї заборони передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність:

  • для громадян попередження або накладення штрафу від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);
  • посадових осіб та підприємців — штраф від п’ятнадцяти до тридцяти (від 255 до 510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушників також можуть притягнути за хуліганство, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку загрожує штраф від 17 000 до 34 000 грн, пробаційний нагляд до 5 років або обмеження волі на той самий строк. Якщо правопорушення скоєно групою осіб — обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Чи карають за салюти неповнолітніх

З 16 років діти несуть адміністративну та кримінальну відповідальність на рівні з дорослими. А за хуліганство можуть притягнути до відповідальності вже з 14 років.

В інших випадках за дії дітей відповідають батьки:

  • за вчинення дитиною адміністративного правопорушення передбачений штраф для батьків від 850 до 1 700 грн (від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • за дії дитини, які містять ознаки кримінального правопорушення, зокрема хуліганство, на батьків очікує штраф від 1 700 до 5 100 грн (від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Що загрожує за продаж піротехніки

Продавці феєрверків ризикують отримати штраф від 17 000 до 34 000 грн, який супроводжується конфіскацією товару та виручених коштів з продажу (за порушення порядку провадження господарської діяльності — стаття 164 КУпАП).

За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) загрожує  штраф від 595 до 1 020 грн (тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та конфіскація піротехніки.

Раніше ми писали, за що заплатять штрафи власники тварин у 2026 році. 

Також дізнавайтеся, яке покарання загрожує за шум у квартирі.

штраф штрафи порушення розваги Новий рік 2026
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації