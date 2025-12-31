Салюти в новорічну ніч — який штраф загрожує любителям піротехнічного шоу

Родина з бенгальськими вогнями за новорічним столом. Фото: Freepik

Святкування Нового року у багатьох асоціюється насамперед з урочистими феєрверками. Проте через воєнний стан в Україні заборонено використання піротехніки, тож за салюти й петарди можна не лише отримати чималий штраф, а загриміти за ґрати.

Про відповідальність за використання піротехнічних виробів розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Які засоби під забороною, а які дозволені

По всій території України діє заборона на використання практично усіх видів салютів і петард, тобто піротехніки класів F2, F3 та F4.

Дозволяється використовувати:

бенгальські вогні;

феєрверки-свічки;

хлопавки (клас F1).

Однак продавати чи передавати їх дітям до 16 років заборонено.

Яке покарання загрожує за використання феєрверків

За порушення цієї заборони передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність:

для громадян попередження або накладення штрафу від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);

посадових осіб та підприємців — штраф від п’ятнадцяти до тридцяти (від 255 до 510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушників також можуть притягнути за хуліганство, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку загрожує штраф від 17 000 до 34 000 грн, пробаційний нагляд до 5 років або обмеження волі на той самий строк. Якщо правопорушення скоєно групою осіб — обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Чи карають за салюти неповнолітніх

З 16 років діти несуть адміністративну та кримінальну відповідальність на рівні з дорослими. А за хуліганство можуть притягнути до відповідальності вже з 14 років.

В інших випадках за дії дітей відповідають батьки:

за вчинення дитиною адміністративного правопорушення передбачений штраф для батьків від 850 до 1 700 грн (від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за дії дитини, які містять ознаки кримінального правопорушення, зокрема хуліганство, на батьків очікує штраф від 1 700 до 5 100 грн (від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Що загрожує за продаж піротехніки

Продавці феєрверків ризикують отримати штраф від 17 000 до 34 000 грн, який супроводжується конфіскацією товару та виручених коштів з продажу (за порушення порядку провадження господарської діяльності — стаття 164 КУпАП).

За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) загрожує штраф від 595 до 1 020 грн (тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та конфіскація піротехніки.

