Есть 3 надежных способа: как проверить подлинность евро

Купюры евро в руках, люди и пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Евро, как и любая другая валюта, имеет несколько уровней защиты, что значительно затрудняет его подделку. Впрочем, на финансовом рынке иногда появляются фальшивые купюры. Поэтому украинцам полезно знать, как проверить подлинность евро в домашних условиях.

Подробнее об этом рассказывается на сайте Европейского центрального банка, передает Новини.LIVЕ.

Шаг первый — проверка купюры на ощупь

Бумага должна быть плотной и хрустящей. Основное изображение и большая цифра номинала на лицевой стороне, а также надписи и короткие линии вдоль левого и правого краев — рельефные.

Второй шаг — внимательно присмотритесь к банкноте

Лучше всего сделать это в хорошо освещенном помещении. Тогда будут четко видны:

водяной знак с портретом Европы;

номинал купюры;

еще одно изображение, расположенное сзади.

Также должна быть заметна защитная нить — вертикальная полоса темного цвета с символами € и номиналом, напечатанным мелким светлым шрифтом. Еще прозрачным станет окошко в голограмме, сквозь которое с обеих сторон купюры виден портрет Европы.

Шаг третий — прозрачность банкноты

На подлинной купюре, если её повернуть в разные стороны, на голографической полосе с правой стороны будут меняться изображения: в прозрачном окошке появится портрет Европы, и можно будет увидеть радужные элементы. В то же время блестящая цифра номинала в нижнем левом углу создает эффект движения света и меняет цвет.

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