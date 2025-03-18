Удары США по Йемену и атаки Израиля на Газу - как выросли цены на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Нефтедобывающий насос. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на нефть на мировом рынке резко выросли после ударов вооруженных сил США по хуситам в Йемене. Эти действия стали ответом на атаки группировки на торговые суда в Красном море. Дополнительным фактором, приведшим к подорожанию "черного золота", стали авиаудары Израиля по Сектору Газа. Они фактически сорвали перемирие, действовавшее с середины января.

Новини.LIVE рассказывают, как новая эскалация на Ближнем Востоке влияет на мировые цены на нефть.

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Как выросли цены на нефть

Цены на нефть выросли более чем на 1%, достигнув самого высокого уровня с начала месяца. Это было вызвано нестабильностью на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 91 цент, или 1,3%, до 71,98 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 91 цент, или 1,4%, до 68,49 доллара за баррель.

Росту цен на нефть способствовало заявление бывшего президента США Дональда Трампа о намерении продолжать давление на йеменских хуситов, если они не прекратят атаки на суда в Красном море. В понедельник Трамп также заявил, что возложит ответственность на Иран за любые нападения, совершенные поддерживаемой им хуситской группировкой в Йемене.

Цены на нефть начали расти еще на прошлой неделе на фоне сообщений о том, что США планируют ужесточить санкции против Ирана. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на Иран приходится 24% запасов нефти на Ближнем Востоке и 12% мировых запасов. Экспорт нефти из Ирана увеличился с 2022 года после начала войны между Россией и Украиной и достигнув 1,5 млн баррелей в сутки (1,4% от мирового производства).

Дополнительным фактором роста цен на энергоносители стали новые авиаудары Израиля по Сектору Газа. Они фактически сорвали перемирие, объявленное в середине января, поскольку стороны не смогли договориться об условиях его продолжения. Возобновление конфликта между Израилем и Палестиной влияет на нефтяные рынки, поскольку существует риск дальнейшей эскалации в регионе, особенно при привлечении Ирана.

"Восстановление геополитической неопределенности после ночных военных атак Израиля в Секторе Газа способствовало росту цен. Если кто-то на рынке верил, что Трамп способен обеспечить мир на Ближнем Востоке, эта вера, вероятно, угасает", — заявил главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен.

Следует отметить, что ранее в этом месяце цены на нефть достигли самого низкого уровня с ноября 2021 года. Это произошло на фоне ухудшения экономических прогнозов и обострения глобального торгового напряжения. Дополнительную неопределенность внесли переговоры о прекращении огня в войне между Россией и Украиной, которые вызвали опасения относительно возможного увеличения добычи нефти в России.

Что происходит на Ближнем Востоке

Красное море и Суэцкий канал — ключевые маршруты для поставок нефти и газа между Европой, Азией и Северной Америкой. В конце 2023 года, после ответных действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа, поддерживаемая Ираном группировка хуситов, признанная Соединенными Штатами террористической организацией, начала нападения на торговые суда в Красном море.

Это привело к резкому увеличению расходов на транспортировку энергоносителей, поскольку суда с нефтью и газом были вынуждены использовать более длинные маршруты. На прошлой неделе хуситы заявили о возобновлении атак после шестинедельного прекращения огня в секторе Газа, обвинив Израиль в прекращении поставок гуманитарной помощи.

В субботу, 15 марта, президент США Дональд Трамп приказал нанести масштабные удары по йеменским хуситам в ответ на их нападения на суда в Красном море. В результате атак погибло не менее 53 человек, а сама военная операция, как ожидается, продлится несколько дней.

Трамп также предупредил Иран, главного союзника хуситов, что ему следует немедленно прекратить поддержку группировки.

"Если Иран будет угрожать Соединенным Штатам, Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем любезны с этим!", — заявил президент США.

Авиаудары были нанесены по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, сообщили в воскресенье два очевидца. Другой удар по электростанции в городе Дахьян (провинция Саада) привел к отключению электроэнергии. Дахьян известен как место, где лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси часто принимает посетителей.

По информации Министерства здравоохранения хуситов, в результате американских атак погибли по меньшей мере 53 человека. Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Дональда Трампа на пост президента.

В свою очередь, лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси в телевизионном обращении в воскресенье, 16 марта, заявил, что группировка продолжит атаковать американские корабли в Красном море, пока США не прекратят удары по Йемену. В понедельник военный представитель хуситов в телеобращении заявил, что группировка совершила вторую атаку на американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море.

По данным американских военных, в воскресенье было сбито 11 беспилотников, запущенных хуситами. Ни один из них не был непосредственной угрозой для авианосца.

После масштабных ударов США по Йемену Израиль начал новую военную операцию в Секторе Газа. Утром во вторник, 18 марта, израильская армия возобновила авиаудары по Газе. По данным Министерства здравоохранения страны, в результате атак по всему анклаву погибло более 250 человек.

"Израиль отныне будет действовать против ХАМАС с растущей военной мощью", — говорилось в заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Также отмечалось, что военная операция стала ответом на неоднократный отказ ХАМАС освободить израильских заложников и отклонение всех предложений, поступивших от специального представителя президента США Стива Уиткоффа и других посредников.

В свою очередь ХАМАС призвал международных посредников вмешаться, чтобы спасти соглашение о прекращении огня, однако в ответ на израильские удары обвинил Израиль в "предательстве и срыве перемирия".

Напомним, шесть российских нефтяных танкеров, которые еще строятся на верфи "Звезда", попали под санкции США. Это первый случай, когда Вашингтон ввел запрет на танкеры еще до их ввода в эксплуатацию.

Кроме того, стало известно, что будет с ценами на топливо в 2025 году. Эксперты ожидают подорожания уже в ближайшее время. Причинами роста стоимости топлива они называют повышение акцизного налога и колебания цен на нефть на мировом рынке.