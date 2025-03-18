Удари США по Ємену та атаки Ізраїлю на Газу — як зросли ціни на нафту на тлі ескалації на Близькому Сході

Нафтовидобувний насос. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на нафту на світовому ринку різко зросли після ударів збройних сил США по хуситах в Ємені. Ці дії стали відповіддю на атаки угруповання на торгові судна у Червоному морі. Додатковим фактором, що призвів до здорожчання"чорного золота", стали авіаудари Ізраїлю по Сектору Гази. Вони фактично зірвали перемир'я, що діяло з середини січня.

Новини.LIVE розповідають, як нова ескалація на Близькому Сході впливає на світові ціни на нафту.

Читайте також:

Як зросли ціни на нафту

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1%, досягнувши найвищого рівня з початку місяця. Це було викликано нестабільністю на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 91 цент, або 1,3%, до 71,98 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також зросли на 91 цент, або 1,4%, до 68,49 долара за барель.

Зростанню цін на нафту сприяла заява колишнього президента США Дональда Трампа про намір продовжувати тиск на єменських хуситів, якщо вони не припинять атаки на судна у Червоному морі. У понеділок Трамп також заявив, що покладе відповідальність на Іран за будь-які напади, вчинені хуситським угрупуванням, що підтримується ним в Ємені.

Ціни на нафту почали зростати ще минулого тижня на тлі повідомлень про те, що США планують посилити санкції проти Ірану. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), на Іран припадає 24% запасів нафти на Близькому Сході та 12% світових запасів. Експорт нафти з Ірану збільшився з 2022 року після початку війни між Росією та Україною та досягнувши 1,5 млн барелів на добу (1,4% від світового виробництва).

Додатковим фактором зростання цін на енергоносії стали нові авіаудари Ізраїлю по Сектору Гази. Вони фактично зірвали перемир'я, що було оголошено в середині січня, оскільки сторони не змогли домовитись про умови його продовження. Відновлення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною впливає на нафтові ринки, оскільки існує ризик подальшої ескалації у регіоні, особливо при залученні Ірану.

"Відновлення геополітичної невизначеності після нічних військових атак Ізраїлю у Секторі Гази сприяло зростанню цін. Якщо хтось на ринку вірив, що Трамп здатний забезпечити мир на Близькому Сході, ця віра, ймовірно, згасає", — заявив головний аналітик A/S Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен.

Слід зазначити, що раніше цього місяця ціни на нафту досягли найнижчого рівня з листопада 2021 року. Це сталося на тлі погіршення економічних прогнозів та загострення глобальної торгової напруги. Додаткову невизначеність внесли переговори про припинення вогню у війні між Росією та Україною, які спричинили побоювання щодо можливого збільшення видобутку нафти в Росії.

Що відбувається на Близькому Сході

Червоне море та Суецький канал — ключові маршрути для постачання нафти та газу між Європою, Азією та Північною Америкою. Наприкінці 2023 року, після дій Ізраїлю проти ХАМАС у відповідь у Секторі Гази, підтримуване Іраном угруповання хуситів, визнане Сполученими Штатами терористичною організацією, почало напади на торгові судна в Червоному морі.

Це призвело до різкого збільшення витрат на транспортування енергоносіїв, оскільки судна з нафтою та газом були змушені використовувати довші маршрути. Минулого тижня хусити заявили про поновлення атак після шеститижневого припинення вогню в Секторі Гази, звинувативши Ізраїль у припиненні постачання гуманітарної допомоги.

У суботу, 15 березня, президент США Дональд Трамп наказав завдати масштабних ударів по єменських хуситах у відповідь на їх напади на судна в Червоному морі. Внаслідок атак загинуло не менше 53 людей, а сама військова операція, як очікується, триватиме кілька днів.

Трамп також попередив Іран, головного союзника хуситів, що йому слід негайно припинити підтримку угруповання.

"Якщо Іран загрожуватиме Сполученим Штатам, Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо люб'язні з цим!" — заявив президент США.

Авіаудари були завдані по військових об'єктах хуситів у місті Таїз на південному заході Ємену, повідомили у неділю два очевидці. Інший удар по електростанції у місті Дах'ян (провінція Саада) призвів до відключення електроенергії. Дах'ян відомий як місце, де лідер хуситів Абдул-Малік аль-Хусі часто приймає відвідувачів.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я хуситів, внаслідок американських атак загинуло щонайменше 53 особи. Це найбільша військова операція США на Близькому Сході з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Своєю чергою, лідер хуситів Абдул-Малік аль-Хусі у телевізійному зверненні в неділю, 16 березня, заявив, що угруповання продовжить атакувати американські кораблі в Червоному морі, доки США не припинять удари по Ємену. У понеділок військовий представник хуситів у телезверненні заявив, що угруповання здійснило другу атаку на американський авіаносець USS Harry S. Truman у Червоному морі.

За даними американських військових, у неділю було збито 11 безпілотників, запущених хуситами. Жоден з них не був безпосередньою загрозою для авіаносця.

Після масштабних ударів США по Ємену Ізраїль розпочав нову військову операцію у Секторі Гази. Вранці у вівторок, 18 березня, ізраїльська армія відновила авіаудари по Газі. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, внаслідок атак по всьому анклаву загинуло понад 250 людей.

"Ізраїль відтепер діятиме проти ХАМАС зі зростаючою військовою міццю", — йшлося у заяві офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Також зазначалося, що військова операція стала відповіддю на неодноразову відмову ХАМАС звільнити ізраїльських заручників та відхилення всіх пропозицій, які надійшли від спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та інших посередників.

Своєю чергою ХАМАС закликав міжнародних посередників втрутитися, щоб врятувати угоду про припинення вогню, проте у відповідь на ізраїльські удари звинуватив Ізраїль у "зраді та зриві перемир'я".

Нагадаємо, шість російських нафтових танкерів, які ще будуються на верфі "Звєзда", потрапили під санкції США. Це перший випадок, коли Вашингтон ввів заборону на танкери ще до їх введення в експлуатацію.

Крім того, стало відомо, що буде з цінами на пальне у 2025 році. Експерти очікують здорожчання вже найближчим часом. Причинами зростання вартості пального вони називають підвищення акцизного податку та коливання цін на нафту на світовому ринку.