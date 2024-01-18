В Минздраве объяснили, что делать, если требуют деньги за экстренную медицинскую помощь

Бригада скорой помощи в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В Украине не нужно платить за экстренную медицинскую помощь — пациенты получают ее безвозмездно. Но, несмотря на то, что закон запрещает требовать деньги за такую помощь, некоторые медики могут настаивать на оплате.

О том, что делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ).

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Когда нужно вызвать скорую помощь

В Минздраве объяснили, что не во всех случаях плохого самочувствия можно вызвать бригаду экстренной медицинской помощи. Делать это нужно только при крайней необходимости. А именно, когда есть следующие симптомы:

дыхание отсутствует или с осложнениями (посторонний предмет в дыхательных путях, кровотечение из горла),

признаки массивного кровотечения (травматическая ампутация конечности, раны живота, шеи или лица),

боль одновременно в спине, плечах, челюсти, ощущение сжатия в грудной клетке,

потеря сознания или его спутанность,

признаки инфаркта, инсульта (осложненная или потерянная речь, парализованная конечность, перекошенное лицо, падение, ухудшение зрения в одном глазу),

другие состояния, угрожающие жизни и здоровью (отравление, травмы и т.п.).

"Напоминаем, что вызвать экстренную медицинскую помощь нужно только при крайней необходимости — когда есть угроза жизни и здоровью человека. Фальшивый вызов или преувеличение симптомов ради приезда медиков угрожают не только штрафом вызывавшему, но и смертью человеку, который в это время действительно нуждалась в помощи и не дождалась приезда бригады", — предупредили в Министерстве здравоохранения.

Как вызвать скорую и о чем сообщить диспетчеру

Вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно по номеру 103. Во время звонка нужно подробно рассказать об обстоятельствах, по которым пациенту нужна помощь. Поэтому диспетчеру нужно сообщить:

Фамилия, пол и возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, сообщите его пол и ориентировочный возраст и назовите свою фамилию, имя и номер телефона.

Максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Если вы знаете наверняка, то укажите причину возникновения неотложного состояния. Например, человек упал с высоты 10 метров или есть признаки инсульта.

Скажите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. Если точный адрес пациента неизвестен, укажите общеизвестные ориентиры и пути подъезда.

Подготовьте паспорт и медицинскую документацию пациента. Если потребуется госпитализация, документы необходимо передать медикам в больнице.

"Отвечайте на все вопросы диспетчера спокойно и четко – это сократит время разговора, и бригада скорой помощи прибудет скорей. Следуйте всем указаниям диспетчера, когда разговариваете и ждете бригады", — добавили в Минздраве.

Что делать, если за экстренную медицинскую помощь у вас требуют деньги

В сообщении сказано, что при таких обстоятельствах следует обратиться в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе с письменной жалобой и в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Обратиться в НСЗУ можно:

через контакт-центр по номеру 16-77;

письмом по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073;

по электронному адресу: [email protected];

через электронную форму на сайте.

Напомним, что нарушение сна, потеря аппетита, тревога, навязчивые мысли — переживание хотя бы одного из этих состояний в последние две недели может быть сигналом SOS. Людям необходимо позаботиться о ментальном здоровье. Теперь с этим может помочь семейный врач.