У МОЗ пояснили, що робити, якщо вимагають гроші за екстрену медичну допомогу

Бригада швидкої допомоги у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

В Україні не потрібно платити за екстрену медичну допомогу — пацієнти отримують її безоплатно. Але незважаючи на те, що закон забороняє вимагати гроші за таку допомогу, деякі медики можуть наполягати на оплаті.

Про те, що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

Читайте також:

Коли потрібно викликати швидку допомогу

У МОЗ пояснили, що не у всіх випадках поганого самопочуття можна викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Робити це потрібно лише за крайньої потреби. А саме, коли є такі симптоми:

дихання відсутнє чи з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла),

ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя),

біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітці,

втрата свідомості або її сплутаність,

ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення, паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці),

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).

"Нагадуємо, що викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки за крайньої потреби — коли є загроза життю та здоров’ю людини. Фальшивий виклик чи перебільшення симптомів задля приїзду медиків загрожують не тільки штрафом тому, хто викликав, а й смертю людині, яка в цей час справді потребувала допомоги і не дочекалася приїзду бригади", — попередили у Міністерстві охорони здоров'я.

Як викликати швидку та про що повідомити диспетчеру

Викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна за номером 103. Під час дзвінка, потрібно детально розповісти про обставини, через які пацієнту потрібна допомога. Тому диспетчеру потрібно повідомити:

Прізвище, стать та вік людини, яка потребує невідкладної медичної допомоги. Якщо це незнайома людина, повідомте її стать і орієнтовний вік та назвіть своє прізвище, ім’я та номер телефону.

Максимально точно опишіть скарги та стан людини. Якщо знаєте напевне, то вкажіть причину виникнення невідкладного стану. Наприклад, людина впала з висоти 10 метрів або ж є ознаки інсульту.

Скажіть точну адресу виклику: район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код домофона і номер під'їзду. У випадку, якщо точна адреса пацієнта невідома, вкажіть загальновідомі орієнтири та шляхи під’їзду.

Підготуйте паспорт та медичну документацію пацієнта. Якщо знадобиться госпіталізація, документи необхідно передати медикам у лікарні.

"Відповідайте на всі запитання диспетчера спокійно і чітко — це скоротить час розмови, і бригада швидкої допомоги прибуде скоріше.

Виконуйте всі вказівки диспетчера, коли розмовляєте і чекаєте на бригаду", — додали в МОЗ.

Що робити, якщо за екстрену медичну допомогу у вас вимагають гроші

В повідомленні сказано, що за таких обставин потрібно звернутись до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні із письмовою скаргою та до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Звернутися до НСЗУ можна:

через контакт-центр за номером 16-77;

листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;

на електронну адресу: [email protected];

через електронну форму на сайті.

Нагадаємо, що порушення сну, втрата апетиту, тривога, нав'язливі думки — переживання хоча б одного із цих станів упродовж останніх двох тижнів може бути сигналом SOS. Людям необхідно попіклуватися про ментальне здоров'я. Відтепер із цим може допомогти сімейний лікар.