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Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на горючее до конца зимы

28 января 2024 05:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на горючее до конца зимы
Горючее на АЗС. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Эксперты ожидают, что к концу зимы ожидается снижение бензина А-95 в Украине. Он может снизиться на около 5 грн/л по сравнению с текущими.

Об этом рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, пишет Oboz.

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"В условиях низкого спроса трейдеры снизили цены", — отметил он.

При этом эксперт отмечает, что удешевление повлияло на снижение спроса. В частности, из-за плохих погодных условий.

Топливный эксперт Александр Сиренко считает, что снижение цен на бензин будет продолжаться и дальше.

"Я вижу тенденцию к снижению. И коридор 45-50 грн/л – это осторожный прогноз до конца зимы", — сказал он.

С начала Консалтинговой группы "А-95", с начала года бензин А-95 в Украине подешевел на 64 коп./л. Да:

  • 2 января АЗС продавали его в среднем по 51,42 грн/л;
  • в конце текущей рабочей недели – 26 января – ресурс стоил в среднем 50,78 грн/л.

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 27 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости горючего затронуло бензин всех марок, а также автогаз и дизель. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цена на него упала почти на 30 копеек.

цены на топливо
АЗС
топливо
дизтопливо

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