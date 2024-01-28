Експерт спрогнозував, що буде з цінами на пальне до кінця зими

Пальне на АЗС. Фото: УНІАН

Експерти очікують, що до кінця зими очікується здешевлення бензину А-95 в Україні. Він мож знизитьсь на близько 5 грн/л, порівняно з поточними.

Про це розповів директор спеціальних проектів НТЦ "Психея", Геннадій Рябцев, пише Oboz.

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"В умовах низького попиту трейдери знизили ціни", – зазначив він.

При цьому, експерт наголошує, що здешевлення вплинуло зниження попиту. Зокрема через погані погодні умови.

Паливний експерт Олександр Сіренко вважає, що зниження цін на бензин триватиме й надалі.

"Я бачу тенденцію до зниження. І коридор 45-50 грн/л – це обережний прогноз до кінця зими", — сказав він.

Від початку Консалтингової групи "А-95", від початку року бензин А-95 в Україні здешевшав на 64 коп./л. Так:

2 січня АЗС продавали його в середньому по 51,42 грн/л;

наприкінці поточного робочого тижня – 26 січня – ресурс коштував у середньому 50,78 грн/л.

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У суботу, 27 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензину всіх марок, а також автогазу та дизелю. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціна на нього впала майже на 30 копійок.