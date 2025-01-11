Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Эксперт прогнозирует печальную ситуацию на рынке труда в 2025-м arrow

Эксперт прогнозирует печальную ситуацию на рынке труда в 2025-м

11 января 2025 17:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Работа в Украине и вакансии для ветеранов — рынку труда не хватает работников
Строитель на объекте. Фото: Unsplash
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В 2025 году на рынке труда в Украине не будет хватать более полумиллиона работников. Речь идет именно о квалифицированных сотрудниках.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телеканала "Киев 24".

Читайте также:

Ситуация на рынке труда в 2025 году

По словам Мирошниченко, ситуация на рынке труда повлияла на динамику заработных плат. Их рост на 14% превышает темпы роста ВВП, который составляет всего 4%.

"Если говорить о зарплатах, то здесь есть несколько вопросов. Во-первых, почему они растут? Это связано с обострением конкуренции между бизнесом за квалифицированных работников, а также с ростом цен и инфляцией. Но стоит обратить внимание на несколько моментов. Рост ВВП составляет, условно говоря, 4%, тогда как зарплаты увеличиваются на 14%. С точки зрения экономистов, в этом есть вопрос. Зарплаты должны расти быстрее, чем ВВП и цены, но не в такой пропорции. Это аспект, который требует внимания", — сказал он.

Эксперт добавил, что еще одним вызовом является конкуренция между государственным и частным секторами за кадры. По данным исследований, более 60% военнослужащих после окончания службы планируют сменить профессию или открыть собственное дело.

Мирошниченко подчеркивает важность профессиональной ориентации и переквалификации, которые станут ключевыми элементами реабилитации военных и помогут ветеранам найти себя в новых сферах деятельности.

Напомним, в Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. Теми профессиями, которые ранее считали сугубо "мужскими", сейчас все чаще занимаются женщины.

Сейчас работодатели также продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.

Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.

ВВП работа профессии экономика сотрудники рынок труда вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:29 Залужный напомнил о годовщине дипотношений с Британией

18:20 Защитник Змеиного признался в любви после освобождения из плена

18:15 Джонсон бранно высказался в сторону Путина

18:01 Пожары в Калифорнии — СМИ показали видео "до" и "после"

17:52 Эксперт прогнозирует печальную ситуацию на рынке труда в 2025-м

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:51 Идеальный день в жизни — почему люди тратят миллионы на свадьбу

17:45 Электрокары захватывают юг Украины — сколько авто в Одессе

17:39 Снайперы ГУР ликвидировали группу россиян под Покровском — видео

17:35 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет идти снег

17:21 Во Львове водитель наехал на ограждение и сбежал — детали ДТП

18:29 Залужный напомнил о годовщине дипотношений с Британией

18:20 Защитник Змеиного признался в любви после освобождения из плена

18:15 Джонсон бранно высказался в сторону Путина

18:01 Пожары в Калифорнии — СМИ показали видео "до" и "после"

17:52 Эксперт прогнозирует печальную ситуацию на рынке труда в 2025-м

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:51 Идеальный день в жизни — почему люди тратят миллионы на свадьбу

17:45 Электрокары захватывают юг Украины — сколько авто в Одессе

17:39 Снайперы ГУР ликвидировали группу россиян под Покровском — видео

17:35 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет идти снег

17:21 Во Львове водитель наехал на ограждение и сбежал — детали ДТП

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году