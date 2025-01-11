Работа в Украине и вакансии для ветеранов — рынку труда не хватает работников

Строитель на объекте. Фото: Unsplash

В 2025 году на рынке труда в Украине не будет хватать более полумиллиона работников. Речь идет именно о квалифицированных сотрудниках.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телеканала "Киев 24".

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Ситуация на рынке труда в 2025 году

По словам Мирошниченко, ситуация на рынке труда повлияла на динамику заработных плат. Их рост на 14% превышает темпы роста ВВП, который составляет всего 4%.

"Если говорить о зарплатах, то здесь есть несколько вопросов. Во-первых, почему они растут? Это связано с обострением конкуренции между бизнесом за квалифицированных работников, а также с ростом цен и инфляцией. Но стоит обратить внимание на несколько моментов. Рост ВВП составляет, условно говоря, 4%, тогда как зарплаты увеличиваются на 14%. С точки зрения экономистов, в этом есть вопрос. Зарплаты должны расти быстрее, чем ВВП и цены, но не в такой пропорции. Это аспект, который требует внимания", — сказал он.

Эксперт добавил, что еще одним вызовом является конкуренция между государственным и частным секторами за кадры. По данным исследований, более 60% военнослужащих после окончания службы планируют сменить профессию или открыть собственное дело.

Мирошниченко подчеркивает важность профессиональной ориентации и переквалификации, которые станут ключевыми элементами реабилитации военных и помогут ветеранам найти себя в новых сферах деятельности.

Напомним, в Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. Теми профессиями, которые ранее считали сугубо "мужскими", сейчас все чаще занимаются женщины.

Сейчас работодатели также продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.

Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.