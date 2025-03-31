Как экономить на счетах за свет — рекомендации от ДТЭК

Экономия денег — в ДТЭК объяснили, как не переплачивать за свет
Вопрос экономии электроэнергии и денег всегда будет актуальным для украинцев. Как оказалось, получать меньшие счета за свет может каждый потребитель в Украине.
О том, как правильно экономить электроэнергию рассказали в пресс-службе ДТЭК.
Как украинцам не переплачивать за свет
Достаточно потратить всего две минуты и передать показания счетчика.
"Ежемесячно ДТЭК фиксирует ваши данные и передает их поставщику, который уже формирует платежку. Если сделать это вовремя — с 30 марта по 3 апреля, тогда вы заплатите только за реально потребленную электроэнергию", — рассказали в компании.
Если опоздать, расчет будет по среднему потреблению за аналогичный период прошлого года. И цифры в квитанции могут оказаться не совсем такими как ожидали.
"Чтобы избежать недоразумений — просто передавайте показания вовремя. Это занимает всего пару минут", — подчеркнули в ДТЭК.
Как платить за электроэнергию
Осуществить платеж можно:
- наличными или платежной картой или безналичными средствами в центрах обслуживания потребителей, банках или через другие сервисы прямых платежей;
- с использованием сети Интернет (интернет-банкинг);
- или воспользоваться чат-ботами ДТЭК в Telegram или Viber.
Ранее мы объясняли, кто из украинцев будет отдавать больше денег за свет с 1 мая. Так, некоторые граждане будут платить за свет полную стоимость.
Также мы писали, что с 1 апреля 2025 года тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление будут оставаться неизменными. Все потому, что в Украине будет действовать мораторий на изменение коммунальных тарифов.
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