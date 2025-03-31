Как экономить на счетах за свет — рекомендации от ДТЭК

Человек держит в руках смартфон. Фото: Unsplash

Вопрос экономии электроэнергии и денег всегда будет актуальным для украинцев. Как оказалось, получать меньшие счета за свет может каждый потребитель в Украине.

О том, как правильно экономить электроэнергию рассказали в пресс-службе ДТЭК.

Читайте также:

Как украинцам не переплачивать за свет

Достаточно потратить всего две минуты и передать показания счетчика.

"Ежемесячно ДТЭК фиксирует ваши данные и передает их поставщику, который уже формирует платежку. Если сделать это вовремя — с 30 марта по 3 апреля, тогда вы заплатите только за реально потребленную электроэнергию", — рассказали в компании.

Если опоздать, расчет будет по среднему потреблению за аналогичный период прошлого года. И цифры в квитанции могут оказаться не совсем такими как ожидали.

"Чтобы избежать недоразумений — просто передавайте показания вовремя. Это занимает всего пару минут", — подчеркнули в ДТЭК.

Как платить за электроэнергию

Осуществить платеж можно:

наличными или платежной картой или безналичными средствами в центрах обслуживания потребителей, банках или через другие сервисы прямых платежей;

с использованием сети Интернет (интернет-банкинг);

или воспользоваться чат-ботами ДТЭК в Telegram или Viber.

Ранее мы объясняли, кто из украинцев будет отдавать больше денег за свет с 1 мая. Так, некоторые граждане будут платить за свет полную стоимость.

Также мы писали, что с 1 апреля 2025 года тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление будут оставаться неизменными. Все потому, что в Украине будет действовать мораторий на изменение коммунальных тарифов.