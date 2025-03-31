Як економити на рахунках за світло — рекомендації від ДТЕК

Людина тримає у руках смартфон. Фото: Unsplash

Питання економії електроенергії та грошей завжди буде актуальним для українців. Як виявилося, отримувати менші рахунки за світло може кожен споживач в Україні.

Про те, як правильно економити електроенергію розповіли у пресслужбі ДТЕК.

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Достатньо витратити лише дві хвилини та передати покази лічильника.

"Щомісяця ДТЕК фіксує ваші дані та передає їх постачальнику, який вже формує платіжку. Якщо зробити це вчасно — з 30 березня по 3 квітня, тоді ви сплатите лише за реально спожиту електроенергію", — розповіли у компанії.

Якщо запізнитись, розрахунок буде за середнім споживанням за аналогічний період минулого року. І цифри у квитанції можуть виявитися не зовсім такими як очікували.

"Щоби уникнути непорозумінь — просто передавайте покази вчасно. Це займає лише пару хвилин", — підкреслили у ДТЕК.

Як сплачувати за електроенергію

Здійснити платіж можна:

готівкою або платіжною карткою чи безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів;

з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);

або скористатися чат-ботами ДТЕК у Telegram чи Viber.

Раніше ми пояснювали, хто з українців віддаватиме більше грошей за світло з 1 травня. Так, деякі громадяни платитимуть за світло повну вартість.

Також ми писали, що з 1 квітня 2025 року тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишатимуться незмінними. Усе тому, що в Україні діятиме мораторій на зміну комунальних тарифів.