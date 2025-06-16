Как созвониться с оператором lifecell — какой номер работает для абонентов

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Самый частый вопрос, который возникает у клиентов lifecell, если нужно срочно уточнить какую-либо информацию — как связаться с живым оператором. Такая коммуникация остается популярной среди абонентов, поскольку не всем нравится решать проблемы онлайн.

Редакция Новини.LIVE объясняет, как украинцам дозвониться до оператора lifecell.

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Как связаться с настоящим оператором lifecell

Мобильные операторы в Украине активно работают над внедрением автоматизированных систем обслуживания. Так, например, у lifecell появляются голосовые помощники и чат-боты, где абоненты могут решить типичные проблемы.

Но если нужно проконсультироваться с настоящим оператором lifecell, абонентам нужно:

набрать на смартфоне комбинацию цифр 5433 и нажать кнопку вызова;

выбрать язык, на котором будет происходить коммуникация;

внимательно слушать голосовое меню и когда прозвучит пункт "5" — нажать эту цифру на своем смартфоне;

прослушать меню до пункта "7" и нажать эту же цифру на телефоне;

дождаться соединения с оператором.

"Точная универсальная комбинация для соединения с оператором отсутствует — для каждого абонента действует персонализированное меню, которое формируется в зависимости от индивидуальных услуг и запросов. Чтобы получить консультацию, достаточно по номеру 5433 выбрать соответствующий пункт меню, который соответствует вашей тематике и обращению", — объяснили в lifecell.

Напомним, в начале 2025 года украинские мобильные оператора установили новые тарифы на свои услуги. Изменения очень не понравились многим абонентам.

Также мы рассказывали, что Киевстар закрыл популярный бюджетный тариф "LOVE UA Комфорт Домашний". Его могли подключить пенсионеры и лица с инвалидностью за 200 грн/мес.