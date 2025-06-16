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Дзвінок оператору lifecell — як зателефонувати українцям

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 20:12
Як зідзвонитися з оператором lifecell — який номер працює для абонентів
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Як зв'язатися зі справжнім оператором lifecell

Найчастіше питання, яке виникає у клієнтів lifecell, якщо треба терміново уточнити будь-яку інформацію — як зв'язатися з живим оператором. Така комунікація залишається популярною серед абонентів, оскільки не усім подобається розв'язувати проблеми онлайн.

Редакція Новини.LIVE пояснює, як українцям додзвонитися до оператора lifecell.

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Як зв'язатися зі справжнім оператором lifecell

Мобільні оператори в Україні активно працюють над впровадженням автоматизованих систем обслуговування. Так, наприклад, у lifecell з'являються голосові помічники та чат-боти, де абоненти можуть розв'язати типові проблеми. 

Та якщо потрібно проконсультуватися зі справжнім оператором lifecell, абонентам треба: 

  • набрати на смартфоні комбінацію цифр 5433 та натиснути кнопку виклику;
  • обрати мову, за якою відбуватиметься комунікація;
  • уважно слухати голосове меню і коли прозвучить пункт "5" — натиснути цю цифру на своєму смартфоні;
  • прослухати меню до пункту "7" і натиснути цю ж цифру на телефоні;
  • дочекатися з'єднання з оператором. 

"Точна універсальна комбінація для з'єднання з оператором відсутня —  для кожного абонента діє персоналізоване меню, яке формується залежно від індивідуальних послуг і запитів. Щоб отримати консультацію, достатньо за номером 5433 вибрати відповідний пункт меню, який відповідає вашій тематиці та зверненню", — пояснили у lifecell.

Нагадаємо, на початку 2025 року українські мобільні оператора встановили нові тарифи на свої послуги. Зміни дуже не сподобалися багатьом абонентам. 

Також ми розповідали, що Київстар закрив популярний бюджетний тариф "LOVE UA Комфорт Домашній". Його могли підключити пенсіонери та особи з інвалідністю за 200 грн/міс. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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