НБУ отозвал лицензии у двух страховых компаний: кому стоит проверить полисы

Договор страхования, Нацбанк. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, у которых есть страховой полис, следует проверить его статус. Национальный банк Украины отозвал лицензии у двух страховых компаний из-за серьезных нарушений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

Национальный банк Украины лишил лицензий на осуществление страховой деятельности ЧАО "СК "Аско ДС" и ЧАО "СК "Победа". Соответствующие решения правления НБУ были приняты 24 июля 2026 года и вступили в силу с момента официального обнародования.

Почему наказали "Аско ДС"

Как пояснили в НБУ, компания не выполнила требования по представлению планов возобновления деятельности и финансирования, которые должны были подтвердить ее способность выполнять нормативы платежеспособности и минимального капитала.

Представленные документы не соответствовали требованиям регулятора, поэтому Нацбанк признал страховщика неплатежеспособным и отозвал лицензию в соответствии с Законом Украины "О страховании".

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В случае со страховой компанией "Победа" Нацбанк установил факты рискованной деятельности, которая могла угрожать интересам клиентов и кредиторов. В ходе проверки регулятор выявил масштабное искажение информации во внутренних системах и финансовой отчетности компании. По данным НБУ, объем недостоверных сведений превысил установленные законом допустимые пределы, и это стало основанием для отзыва лицензии.

Что нужно знать клиентам

Начиная с 24 июля 2026 года, обе страховые компании больше не имеют права:

заключать новые договоры страхования;

продлевать действие действующих договоров;

вносить изменения в уже заключенные договоры, если это увеличивает их обязательства перед клиентами.

Но стоит знать, что отзыв лицензии не означает автоматической отмены уже существующих обязательств перед страхователями. Договоры должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства.

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