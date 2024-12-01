Повышение налогов в Украине — налоговая обнародовала официальное разъяснение и показала документ

Купюры номиналом в 1000 гривен. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В воскресенье, 1 декабря, вступил в силу закон №4015-ІХ о масштабном повышении налогов. Он предусматривает ряд важных изменений в налоговой системе Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию от Государственной налоговой службы (ГНС).

Читайте также:

Налоговая впервые разъяснила отдельные правила налогообложения

Одной из главных новаций является повышение ставки налога на прибыль для банков.

Для банков с 2024 года предусмотрено повышение базовой ставки до 50%, а также запрет на учет непогашенных налоговых убытков предыдущих лет до их полного погашения.

Также согласно новому законодательству предприятия, осуществляющие розничную торговлю горючим, будут вынуждены платить авансовые взносы по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц.

Произойдет и изменение в налогообложении валютных операций: предприятия, занимающиеся обменом валют, с 1 января 2025 года должны будут уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль в фиксированной сумме, выраженной в евро, вместо минимальных заработных плат.

Кроме того, к изменениям, внесенным в Закон, относится увеличение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Согласно дополнениям к Закону № 3817, со дня вступления в силу Закона № 4015 для вин виноградных и другой винодельческой продукции минимальные цены вырастут на 50%.

Напомним, все украинцы также должны платить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Также мы писали, что зарплаты украинцев уменьшатся в декабре. Работодателям придется удерживать с доходов работников 5% военного сбора вместо традиционных 1,5%.