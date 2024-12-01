Підвищення податків в Україні — податкова оприлюднила офіційне роз'яснення і показала документ

Купюри номіналом 1000 гривень. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У неділю, 1 грудня, набув чинності закон № 4015-ІХ про масштабне підвищення податків. Він передбачає низку важливих змін у податковій системі України.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інформацію від Державної податкової служби (ДПС).

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Однією з головних новацій є підвищення ставки податку на прибуток для банків. Зокрема, з 1 січня 2025 року для фінансових установ (окрім страхових компаній) буде застосовуватися базова ставка податку на прибуток у розмірі 25% (замість 18%).

Для банків з 2024 року передбачено підвищення базової ставки до 50%, а також заборона на врахування непогашених податкових збитків попередніх років до їх повного погашення.

Також, згідно з новим законодавством, підприємства, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, будуть змушені сплачувати авансові внески з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб.

Відбудеться й зміна в оподаткуванні валютних операцій: підприємства, що займаються обміном валют, з 1 січня 2025 року повинні будуть сплачувати авансові внески з податку на прибуток у фіксованій сумі, вираженій в євро, замість мінімальних заробітних плат.

Крім того, до змін, внесених до Закону, належить збільшення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Згідно з доповненнями до Закону № 3817, з дня набрання чинності Законом № 4015 для вин виноградних та іншої виноробної продукції мінімальні ціни зростуть на 50%.

Нагадаємо, всі українці також повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Після набуття чинності нового закону громадяни витрачатимуть більше коштів на поповнення державного бюджету.

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