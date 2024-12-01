Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ arrow

ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

1 грудня 2024 20:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Підвищення податків в Україні — податкова оприлюднила офіційне роз'яснення і показала документ
Купюри номіналом 1000 гривень. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 1 грудня, набув чинності закон № 4015-ІХ про масштабне підвищення податків. Він передбачає низку важливих змін у податковій системі України.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інформацію від Державної податкової служби (ДПС).

Читайте також:

Податкова вперше роз’яснила окремі правила оподаткування 

Однією з головних новацій є підвищення ставки податку на прибуток для банків. Зокрема, з 1 січня 2025 року для фінансових установ (окрім страхових компаній) буде застосовуватися базова ставка податку на прибуток у розмірі 25% (замість 18%).

Для банків з 2024 року передбачено підвищення базової ставки до 50%, а також заборона на врахування непогашених податкових збитків попередніх років до їх повного погашення.

Також, згідно з новим законодавством, підприємства, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, будуть змушені сплачувати авансові внески з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб.

Відбудеться й зміна в оподаткуванні валютних операцій: підприємства, що займаються обміном валют, з 1 січня 2025 року повинні будуть сплачувати авансові внески з податку на прибуток у фіксованій сумі, вираженій в євро, замість мінімальних заробітних плат.

Крім того, до змін, внесених до Закону, належить збільшення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Згідно з доповненнями до Закону № 3817, з дня набрання чинності Законом № 4015 для вин виноградних та іншої виноробної продукції мінімальні ціни зростуть на 50%. 

Нагадаємо, всі українці також повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Після набуття чинності нового закону громадяни витрачатимуть більше коштів на поповнення державного бюджету.

Також ми писали, що зарплати українців зменшаться у грудні. Роботодавцям доведеться утримувати з доходів працівників 5% військового збору замість традиційних 1,5%.

зарплати ФОП податки Податкова служба гроші доходи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК